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Newsशेयर बाज़ारVodafone Idea में फिर लौटी तेजी! एक्सपर्ट बोले- 14 रुपये के ऊपर बना रहा तो इतने रुपये तक जा सकता है स्टॉक

Vodafone Idea में फिर लौटी तेजी! एक्सपर्ट बोले- 14 रुपये के ऊपर बना रहा तो इतने रुपये तक जा सकता है स्टॉक

बिजनेस टुडे के शो Daily Calls में सीनियर एंकर साक्षी बत्रा के सवालों का जवाब देते हुए सेंट्रम फिनसर्व के टेक्निकल एनालिस्ट निलेश जैन ने कहा कि स्टॉक में हालिया ब्रेकआउट के बाद अगले एक से दो महीनों में और तेजी देखने को मिल सकती है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jun 18, 2026 15:15 IST
AI Generated Image

In Short

  • Vodafone Idea के शेयर में लंबे कंसोलिडेशन के बाद मजबूत ब्रेकआउट देखने को मिला है, जिससे स्टॉक फिर चर्चा में आ गया है।
  • टेक्निकल एनालिस्ट निलेश जैन के अनुसार 13.90-14 रुपये का स्तर मजबूत सपोर्ट है और इसके ऊपर तेजी बनी रह सकती है।
  • एक्सपर्ट ने शेयर के लिए 15.50 रुपये का पहला और 16 रुपये का अगला टारगेट बताया है, जबकि 1-2 महीने में इससे ऊपर जाने की भी संभावना जताई है।

Vodafone Idea Share: लंबे समय तक सीमित दायरे में कारोबार करने के बाद Vodafone Idea के शेयर ने अब निवेशकों और ट्रेडर्स का ध्यान फिर अपनी ओर खींचा है।

बिजनेस टुडे के शो Daily Calls में सीनियर एंकर साक्षी बत्रा के सवालों का जवाब देते हुए सेंट्रम फिनसर्व के टेक्निकल एनालिस्ट निलेश जैन ने कहा कि स्टॉक में हालिया ब्रेकआउट के बाद अगले एक से दो महीनों में और तेजी देखने को मिल सकती है।

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एक्सपर्ट के मुताबिक, Vodafone Idea ने लंबे कंसोलिडेशन के बाद मजबूत ब्रेकआउट दिया है। उन्होंने कहा कि जब बाजार के कुछ हिस्सों में सुस्ती की उम्मीद थी, तब इस शेयर ने एकतरफा तेजी दिखाकर पॉजिटिव संकेत दिए हैं।

लंबे कंसोलिडेशन के बाद बदली तस्वीर

एक्सपर्ट ने कहा कि टेक्निकल एनालिसिस में लंबे समय तक किसी दायरे में फंसे रहने के बाद आने वाला ब्रेकआउट अक्सर निवेशकों की धारणा में बदलाव का संकेत माना जाता है। Vodafone Idea के मामले में भी हालिया तेजी को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। निलेश जैन ने कहा कि यह शेयर लंबे समय से हाई-रिस्क और हाई-वोलैटिलिटी वाले काउंटर के रूप में देखा जाता रहा है। हालांकि मौजूदा चार्ट पैटर्न यह संकेत दे रहा है कि बाजार सहभागियों की दिलचस्पी एक बार फिर बढ़ रही है।

14 रुपये का लेवल महत्वपूर्ण

निलेश जैन ने कहा कि जिन निवेशकों के पास पहले से यह शेयर है, वे फिलहाल अपनी होल्डिंग बनाए रख सकते हैं। वहीं नए निवेशक भी मौजूदा स्तरों पर खरीदारी पर विचार कर सकते हैं।

उनके अनुसार 13.90 रुपये से 14 रुपये का दायरा निकट अवधि में मजबूत सपोर्ट के रूप में उभरकर सामने आया है। जब तक शेयर इस स्तर के ऊपर बना रहता है, तब तक तेजी का रुझान बरकरार रह सकता है।

16 रुपये से ऊपर जाने की उम्मीद

एक्सपर्ट का मानना है कि शेयर का पहला टारगेट 15.50 रुपये है, जबकि इसके बाद 16 रुपये का स्तर अगला प्रमुख टारगेट हो सकता है। उन्होंने कहा कि यदि निवेशक एक से दो महीने का नजरिया रखें तो शेयर 16 रुपये के स्तर से भी ऊपर जा सकता है।

Vodafone Idea Share Price

कंपनी का शेयर आज दोपहर 3:06 बजे तक बीएसई पर 0.40% या 0.06 रुपये चढ़कर 14.98 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और एनएसई पर स्टॉक 0.47% या 0.07 रुपये गिरकर 14.99 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jun 18, 2026