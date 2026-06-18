सैमसंग गैलेक्सी एस25 अल्ट्रा अब 72,000 रुपये से कम में उपलब्ध है, कैसे और कहां? डिटेल्स यहां देखें

"अगर आप डिवाइस अपग्रेड करने का इंतज़ार कर रहे थे, तो सबसे अच्छा समय कल था। अगला सबसे अच्छा समय अब है।” ये बात Nothing के सीईओ कार्ल पेई ने कुछ दिन पहले कही थी । AI कंपनियों की बढ़ती मांग के कारण रैम की कीमतों में उछाल के साथ-साथ स्मार्टफोन की कीमतें भी बढ़ रही हैं। हालांकि, बाजार में अभी भी कुछ ऐसे स्मार्टफोन मौजूद हैं जो कम कीमत में फ्लैगशिप जैसा अनुभव देते हैं।

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हालिया ऑफर्स और डील्स को देखते हुए सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा आज भी उन चुनिंदा फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में शामिल है। डिवाइस की बात करें तो S25 Ultra को पिछले साल सैमसंग के टॉप-एंड फ्लैगशिप के तौर पर लॉन्च किया गया था। हालांकि इस साल S26 Ultra आ चुका है, लेकिन दमदार हार्डवेयर के चलते S25 Ultra अभी भी एक प्रीमियम फ्लैगशिप बना हुआ है।

फोन में कॉर्निंग गोरिल्ला आर्मर 2 प्रोटेक्शन के साथ Dynamic LTPO AMOLED 2X डिस्प्ले दिया गया है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) चिपसेट लगाया गया है।

कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें 200MP का प्राइमरी कैमरा, 50MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस और डुअल टेलीफोटो कैमरे मिलते हैं। यह सेटअप OIS सपोर्ट और 8K वीडियो रिकॉर्डिंग जैसी हाई-एंड फीचर्स को भी सपोर्ट करता है।

सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा का वर्तमान ऑफर

सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा फिलहाल अमेज़न पर 94,977 रुपये में उपलब्ध है, जो पिछले साल लॉन्च के समय इसकी मूल कीमत 1,29,999 रुपये से काफी कम है। यानी आपको इस पर 35,022 रुपये की भारी छूट मिल रही है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर आपके पास अमेज़न पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड है, तो आपको 2,849 रुपये की अतिरिक्त छूट मिलेगी, जिससे प्रभावी कीमत घटकर 92,128 रुपये हो जाएगी।

Amazon पुराने स्मार्टफ़ोन पर 39,000 रुपये तक का एक्सचेंज डिस्काउंट भी दे रहा है। उदाहरण के लिए, iPhone 13 जैसे पुराने डिवाइस के बदले 22,500 रुपये तक का एक्सचेंज मिल सकता है। इस ऑफर के साथ, Galaxy S25 Ultra की प्रभावी कीमत घटकर 72,477 रुपये हो सकती है। हालांकि, अंतिम एक्सचेंज वैल्यू आपके पुराने स्मार्टफ़ोन की स्थिति और मॉडल पर निर्भर करेगी।

सैमसंग गैलेक्सी एस25 अल्ट्रा के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

जैसा कि बताया गया है, सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा में 6.9 इंच का बड़ा डायनामिक LTPO AMOLED 2X डिस्प्ले है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट, HDR10+ सपोर्ट और 2600 nits तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। 1440 x 3120 पिक्सल रिजॉल्यूशन वाली यह स्क्रीन शार्प विजुअल्स प्रदान करती है और बेहतर आउटडोर विजिबिलिटी के लिए इस पर एंटी-रिफ्लेक्टिव कोटिंग के साथ कॉर्निंग गोरिल्ला आर्मर 2 प्रोटेक्शन दिया गया है।

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गैलेक्सी S25 अल्ट्रा में स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट लगा है, जो 3nm प्रोसेसर पर आधारित है। इसमें 16GB तक रैम और 1TB तक स्टोरेज है, जिससे यह फोन डिमांडिंग ऐप्स, मल्टीटास्किंग, गेमिंग और AI-पावर्ड फीचर्स को आसानी से हैंडल कर सकता है। यह फोन सैमसंग के वन यूआई के साथ एंड्रॉयड 15 पर चलता है और लंबे समय तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट का वादा करता है।

फोटोग्राफी के लिए, गैलेक्सी S25 अल्ट्रा में क्वाड-कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें OIS के साथ 200-मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर शामिल है। इसके साथ 50-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा, 5x ऑप्टिकल ज़ूम वाला 50-मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस और 3x ऑप्टिकल ज़ूम वाला 10-मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा भी है। कैमरा सिस्टम लेज़र ऑटोफोकस, HDR और 8K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसी सुविधाओं को सपोर्ट करता है।

इस डिवाइस में 5,000mAh की बैटरी है जो 45W वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है और लगभग 30 मिनट में 65% तक चार्ज हो जाती है। यह 15W वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है। एक फ्लैगशिप गैलेक्सी डिवाइस होने के नाते, इसमें टाइटेनियम फ्रेम, धूल और पानी से बचाव के लिए IP68 रेटिंग, अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और S पेन सपोर्ट भी दिया गया है।