Voda-Idea के शेयरों पर क्यों लगा अपर सर्किट? यहां जानें असली वजह

Vodafone Idea Share: टेलीकॉम कंपनी वोडा-आइडिया के शेयर में आज तेजी देखने को मिली। 11 बजे के करीब कंपनी के शेयर में अपर सर्किट लगा। ऐसे में सवाल आता है कि अचानक से वोडा-आइडिया के शेयर में तेजी क्यों आई?

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Jan 14, 2025 15:07 IST
Vodafone Idea share price: A domestic brokerage has upgraded Voda Idea shares' rating to 'Add'
Voda-Idea Share: स्टॉक मार्केट में आज तेजी देखने को मिली है। इस तेजी भरे कारोबार में टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी वोडा-आइडिया के शेयर भी बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। सोमवार को कंपनी के शेयर 7.74 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ। आज शेयर में तेजी देखने को मिली। 

14 जनवरी को वोडा-आइडिया के शेयर 8.15 रुपये प्रति शेयर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए थे। करीब 11 बजे कंपनी के शेयर में 5 फीसदी की तेजी आई। हालांकि, बाद में स्टॉक में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। करीब 3 बजे कंपनी के शेयर 4.65 प्रतिशत चढ़कर 8.10 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे। 

शेयर में क्यों आई तेजी

हाल ही में कंपनी ने प्रेफरेंशियल इश्यू के जरिए अलॉटमेंट की जानकारी दी। कंपनी ने बताया कि इस अलॉटमेंट के जरिये Omega Telecom Holdings Private को 1,084,594,607 मिले। वहीं, Usha Martin Telematics को 91,12,113 इक्विटी अलॉट हुई। इस अलॉटमेंट के बाद वोडा-आइडिया के शेयरहोल्डिंग पैटर्न में अहम बदलाव हुआ। इस बदलाव के बाज निवेशकों को सेंटीमेंट में सुधार दिखने लगा। इसी वजह से आज कंपनी के शेयर में तेजी आई।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस (Vodafone Idea Share Performance)

भले ही आज कंपनी के शेयर में तेजी आई है, लेकिन यह 52-हफ्ते के उच्चतम स्तर से 57 फीसदी दूर है। पिछले साल जून में वोडा-आइडिया के शेयर 52-वीक हाई पहुंचे थे। कंपनी के शेयर का 52-सप्ताह का उच्चतम स्तर 19.15 रुपये प्रति शेयर और 52-सप्ताह निचला स्तर 6.60 रुपये प्रति शेयर है। एक साल में कंपनी ने 50 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। जनवरी 2025 में अभी तक शेयर में 2 फीसदी की तेजी आई है। 

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
