Vodafone Idea Share Price: क्या 25 रूपये पर जाएगा ये स्टॉक?

NEW DELHI,UPDATED: May 8, 2024 17:19 IST
Vodafone Idea पर ग्लोबल ब्रोकरेज की काफी दिलचस्प रिपोर्ट आई है। इनके हिसाब से देखें तो मौजूदा भाव से स्टॉक निवेशकों को डबल से भी ज्यादा मुनाफा कमा कर दे सकता है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म Citi ने Vodafone Idea पर रिपोर्ट जारी कर टारगेट प्राइस में बढ़ोतरी का अनुमान जताया है। कितना टारगेट दिया है वो आपको आखिरी में बताएंगे।

सबसे पहली और अहम बात रिपोर्ट में क्या कहा गया है? सिटी ने कहा कि Vodafone Idea ने हाल ही में इक्विटी के जरिए फंड जुटाया है।  Vodafone Idea में सरकार का हिस्सा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें केंद्र की होल्डिंग करीब 33% है। ब्रोकरेज का कहना है कि केंद्र सरकार जरूर इस बात की कोशिश करेगी कि देश की टेलीकॉम सेक्टर में कम से कम 3 कंपनियां मौजूद रहें ताकि टेलीकॉम इंडस्ट्री का ढांचा बेहतर बना रहे। जाहिर सी बात है देखिए टेलीकॉम सेक्टर इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। सरकारी कभी नहीं चाहेगी कि किसी दो कंपनियों की ही मोनोपॉली हो। इसके साथ ही ब्रोकरेज का मानना है कि Vodafone Idea का मैनेजमेंट भी टर्नअराउंड के लिए सभी मुमकिन प्रयास कर रहा है।

आगे रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी ने हाल ही में ₹20,000 करोड़ जुटाए हैं और डेट के जरिए ₹25,000 करोड़ जुटाने की योजना है। कंपनी इस फंड का इस्तेमाल नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए निवेश करेगी। साथ ही 4G और 5G के क्षेत्र में सेक्टर की दूसरी कंपनियों से अपने अंतर यानि जो डिफरेंस है, उसकी भरपाई भी करने पर जोर देगी।

हालांकि, इसके बाद कंपनी के लिए अभी भी कई चीजें बेहतर होने की जरूरत है, जैसे - टैरिफ में कई बार बढ़ोतरी करनी होगी, सब्स्क्राइबर्स की संख्या में गिरावट को थामना होगा. इसके अलावा डेट यानि कर्ज से राहत पाने का रास्ता खोजना होगा, क्योंकि इस वजह से रिस्क रेटिंग में भी बढ़ोतरी हो रही है।

Citi ने कहा कि इक्विटी के जरिए फंड जुटाना अच्छा कदम है। ब्रोकरेज ने वित्त वर्ष 25-26 के लिए EBITDA अनुमान यानि कामकाजी मुनाफे में 5-18% की बढ़ोतरी की है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि कंपनी को आगे भी कई बातों का ध्यान रखना होगा, जिसके बाद ही शेयर में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। उनका मानना है कि अगले 4 साल में प्रति यूजर औसत आय, जिसे ARPU कहते हैं, उसमें 60% की बढ़ोतरी होनी चाहिए। फिलहाल, ये ₹143 है, जिसके वित्त वर्ष 24 से 28 तक ₹230 तक पहुंचना होगा। चालू कारोबारी साल की दूसरी और तीसरी तिमाही में 15% - 15% की बढ़ोतरी होनी चाहिए। कंपनी आय मार्केट शेयर 16% पर स्थिर है। मोरेटोरियम खत्म होने के बाद सरकार कुछ बकाये को इक्विटी में तब्दील करने का विकल्प भी इस्तेमाल कर सकती है

ब्रोकरेज फर्म ने इसके साथ ही Vodafone Idea पर ₹15 प्रति शेयर का टारेगट प्राइस तय किया है। लेकिन ये टारगेट मौजूदा है, लेकिन सिटी का मानना है कि अगर ये तमाम चीजें होती हैं जो ऊपर कही गई है तो स्टॉक 25 रुपए के भाव पर भी जा सकता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
May 8, 2024