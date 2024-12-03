Vodafone, Bharti Airtel Share: रेटिंग, स्टॉक मूल्य लक्ष्य और आउटलुक

जेएम फाइनेंशियल ने कहा कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (वीआईएल) की दीर्घकालिक स्थिरता अभी भी महत्वपूर्ण अनुकूल सरकारी समर्थन पर निर्भर है, जबकि भारती एयरटेल लिमिटेड, भारती हेक्सावेयर लिमिटेड और गैर-सूचीबद्ध रिलायंस जियो इन्फोकॉम को वित्त वर्ष 29-30 तक शुद्ध नकदी स्थिति प्राप्त होने की संभावना है। ब्रोकरेज ने कहा कि भारती एयरटेल और जियो की फ्री कैश फ्लो (एफसीएफ) वृद्धि की कहानी टैरिफ बढ़ोतरी और पूंजीगत व्यय सामान्यीकरण पर बरकरार है।

ब्रोकरेज ने भारती एयरटेल पर अपनी उच्च-विश्वास वाली 'खरीदें' रेटिंग को दोहराया है। इसने भारती हेक्साकॉम लिमिटेड पर अपनी 'खरीदें' कॉल को बनाए रखा और जियो पर सकारात्मक दृष्टिकोण रखा। इसने कहा कि इसने वीआईएल पर अपनी 'बेचें' सिफारिश और इंडस टावर्स लिमिटेड पर 'होल्ड' रेटिंग को बनाए रखा है।

वोडाफोन आइडिया लक्ष्य मूल्य: 10 रुपये

जेएम फाइनेंशियल ने कहा कि वीआईएल द्वारा हाल ही में संपन्न 24,000 करोड़ रुपये के इक्विटी फंड जुटाने से इसकी मध्यम अवधि की स्थिरता सुनिश्चित हुई है। हालांकि, कंपनी को एक स्थायी दूरसंचार कंपनी में बदलने के लिए, उसे कई महत्वपूर्ण टैरिफ बढ़ोतरी की आवश्यकता हो सकती है जो वित्त वर्ष 27 तक एआरपीयू को दूसरी तिमाही के 156 रुपये से बढ़ाकर 380 रुपये कर सकती है, ताकि वित्त वर्ष 27-31 के दौरान भारत सरकार (जीओआई) को वार्षिक 43,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा सके। वीआईएल को वित्त वर्ष 26 में 29,100 करोड़ रुपये का भुगतान करना है।

इसके अलावा, वोडाफोन आइडिया को भारत सरकार के बकाये से आंशिक राहत की आवश्यकता हो सकती है, या तो इक्विटी में रूपांतरण के माध्यम से या स्थगन के आगे विस्तार के माध्यम से, क्योंकि नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के अनुसार ऋण माफी से इनकार किया जा रहा है।

इसके अलावा, वीआईएल का कायाकल्प भी दीर्घावधि में पूंजीगत व्यय में 10,000-15,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष या राजस्व का 15-20 प्रतिशत (भारती और जियो के लिए अनुमानित राजस्व का 16-20 प्रतिशत के अनुरूप) को आंतरिक रूप से वित्तपोषित करने की इसकी क्षमता पर निर्भर करेगा।

"हमारी गणना से पता चलता है कि वार्षिक भुगतान दायित्व को पूरा करने के लिए VIL को वित्त वर्ष 27 में ARPU को तेजी से 380 रुपये तक बढ़ाने की आवश्यकता है; अन्यथा VIL को वित्त वर्ष 27 में भारत सरकार के बकाये के भुगतान के लिए 40,000 करोड़ रुपये की कमी का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण अल्पसंख्यक हिस्सेदारी मौजूदा 39.5 प्रतिशत से घटकर ~ 28.6% हो सकती है, यदि भारत सरकार इस कमी को इक्विटी में बदल देती है। इसलिए, हम VIL पर SELL (अपरिवर्तित TP 10 रुपये प्रति शेयर) बनाए रखते हैं। हालांकि, हमारे बुल केस परिदृश्य में, VIL का उचित मूल्य 15 रुपये प्रति शेयर तक बढ़ सकता है," इसने कहा।

भारती एयरटेल लक्ष्य मूल्य

जेएम ने कहा कि भारती एयरटेल पर उसका एक साल का लक्ष्य मूल्य 1,850 रुपये और तीन साल का लक्ष्य मूल्य 2,400 रुपये अपरिवर्तित है, जिसका अर्थ है कि तीन साल की आईआरआर क्षमता 15 प्रतिशत है, क्योंकि उसका मानना है कि समेकित उद्योग संरचना को देखते हुए भारत में वायरलेस व्यवसाय शुल्क वृद्धि अधिक बार होने की संभावना है, और जियो के लिए उच्च एआरपीयू आवश्यकता न केवल अपने महत्वपूर्ण 5 जी पूंजीगत व्यय को उचित ठहराने के लिए बल्कि इसकी संभावित लिस्टिंग योजनाओं को देखते हुए भी है। भारती अपने सब्स की चिपचिपी और प्रीमियम गुणवत्ता को देखते हुए उच्च टैरिफ का सबसे बड़ा लाभार्थी है।

"हमें उम्मीद है कि भारती का भारत वायरलेस एआरपीयू वित्त वर्ष 28 में 11 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़कर 310 रुपये हो जाएगा, जिससे वित्त वर्ष 24-28 के दौरान 13 प्रतिशत की समेकित एबिटा सीएजीआर हो जाएगी। पूंजीगत व्यय में संभावित नरमी से एआरपीयू वृद्धि वित्त वर्ष 25 से भारती के एफसीएफ को आगे बढ़ाएगी, जिससे वह वित्त वर्ष 29 तक शुद्ध नकदी प्राप्त करने में सक्षम होगी; इससे इक्विटी मूल्य में वृद्धि में भी मदद मिलेगी," यह कहा।

भारती हेक्साकॉम, इंडस टावर्स

जेएम ने कहा कि भारती हेक्साकॉम पर उसकी 'खरीदें' रेटिंग है, जिसमें एक साल के लिए 1,445 रुपये और तीन साल के लिए 1,980 रुपये का अपरिवर्तित लक्ष्य है, जिसका अर्थ है कि 3 साल में 15 प्रतिशत की आईआरआर क्षमता है, क्योंकि यह भारती हेक्साकॉम को वायरलेस एआरपीयू वृद्धि की कहानी पर एक मिडकैप प्योर-प्ले के रूप में देखता है। इसने जियो पर भी अपना सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा। इस बीच, जेएम फाइनेंशियल ने वोडाफोन आइडिया के दीर्घकालिक अस्तित्व के जोखिम के कारण 350 रुपये के अपरिवर्तित लक्ष्य मूल्य के साथ इंडस टॉवर पर अपना 'होल्ड' बनाए रखा।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

