Vishal Mega Mart, Mobikwik, Hamps Bio, Inventurus Knowledge, IGI: किस IPO में बनेगा सबसे ज्यादा पैसा?

तीन कंपनियां जिसमें One Mobikwik Systems, Vishal Mega Mart और Sai Life Sciences के प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (IPO) की बोलियां शुक्रवार को समाप्त हो गईं, जबकि दो अन्य मुख्यबोर्ड IPO जैसे Inventurus Knowledge Solutions IPO और International Gemmological Institute IPO सोमवार और मंगलवार को बंद होने जा रहे हैं। ऐसे में इन तमाम कंपनियों की ग्रे मार्केट में क्या स्थिति है और कैसे लिस्टिंग गेन्स होने की उम्मीद है।

Mobikwik और Vishal Mega Mart IPOs को सभी सेगमेंट्स में मजबूत प्रतिक्रिया मिली। वहीं दूसरे मेनबोर्ड IPOs को रिटेल भागीदारों से हल्की प्रतिक्रिया मिली। जो लोग Mobikwik IPO, Vishal Mega Mart IPO और Sai Life Sciences IPO के लिए आवेदन किए हैं और शेयर आवंटन का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए ग्रे मार्केट यह संकेत दे रहा है कि यदि उन्हें शेयर आवंटन प्रक्रिया के जरिए से शेयर मिलते हैं तो वे किस तरह का लिस्टिंग गेन्स उम्मीद कर सकते हैं। ग्रे मार्केट यह भी संकेत दे रहा है कि जो आवेदक शुक्रवार को समाप्त हुए तीन मुख्यबोर्ड IPOs के आवंटन में शेयर पाने में विफल रहे हैं, उन्हें क्या उम्मीद हो सकती है।

शेयर बाजार के विशेषज्ञों के अनुसार, आज Vishal Mega Mart IPO GMP (ग्रे मार्केट प्रीमियम) ₹20 है, जिसका मतलब है कि ग्रे मार्केट के लिए ₹78 प्रति शेयर की अप प्राइस बैंड के मुकाबले लगभग 26 प्रतिशत लिस्टिंग गेन्स की उम्मीद कर रहा है।

Mobikwik IPO GMP आज ₹166 है, जिसका मतलब है कि ग्रे मार्केट के लिए ₹279 के अपर प्राइस बैंड के मुकाबले 59 प्रतिशत लिस्टिंग गेन्स की उम्मीद कर रहा है। आज के Sai Life Sciences IPO GMP ₹43 है, जो ग्रे मार्केट के अनुसार 8 प्रतिशत लिस्टिंग गेन्स को दर्शाता है।

इसी तरह, Inventurus Knowledge Solutions IPO या IKS IPO GMP आज ₹376 है, जो आवंटियों के लिए लगभग 28 प्रतिशत लिस्टिंग गेन्स का संकेत देता है। इस Rekha Jhunjhunwala समर्थित मुख्यबोर्ड IPO की बोलियां सोमवार को समाप्त होंगी।

International Gemmological Institute IPO या IGI IPO GMP आज ₹107 है, जो ₹417 प्रति शेयर की ऊपरी मूल्य सीमा के मुकाबले आवंटियों के लिए 26 प्रतिशत लिस्टिंग लाभ का संकेत देता है।

तो, चलिए ग्रे मार्केट संकेतों को देखते हैं। इसके बाद Hamps Bio IPO (78 प्रतिशत) को सबसे उच्च प्रीमियम पर लिस्ट होने की उम्मीद है, इसके बाद Mobikwik IPO (59 प्रतिशत), Inventurus Knowledge Solutions IPO (28 प्रतिशत), Vishal Mega Mart IPO (26 प्रतिशत), International Gemmological Institute IPO (26 प्रतिशत), और Sai Life Sciences IPO (8 प्रतिशत) है।

हालांकि, शेयर बाजार के विशेषज्ञों का कहना है कि GMP (ग्रे मार्केट प्रीमियम) प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव से संभावित लिस्टिंग प्रीमियम का आदर्श संकेत नहीं है।