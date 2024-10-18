IPO लाने की तैयारी में Vishal Mega Mart, सेबी के पास दाखिल किया DRHP

गुरुग्राम स्थित Vishal Mega Mart ने कैपिटल मार्केट रेग्युलेटर SEBI के साथ एक ड्राफ्ट रेड हरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दायर किया है ताकि ₹8,000 करोड़ का IPO (प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश) जुटाया जा सके। प्रस्तावित IPO, पूरी तरह से प्रमोटर Samayat Services LLP के जरिए शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव होगा और इसमें कोई भी नया शेयर जारी नहीं किया जाएगा।

फिलहाल प्रमोटरों के पास कंपनी में 98.77 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जिसमें Samayat Services LLP की 96.55 प्रतिशत शेयरहोल्डिंग शामिल है। Vishal Mega Mart, जो अपने 626 स्टोर और विशाल मेगा मार्ट मोबाइल एप्लिकेशन और वेबसाइट के जरिए से कपड़े, सामान्य सामान और फास्ट मूविंग गुड्स कैटेगरी के उत्पाद पेश करती है। भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी की Reliance Retail, टाटा ग्रुप की Trent और किराने की खुदरा विक्रेता Avenue Supermarts के साथ कंपिटिशन करता है।

ऑफलाइन-फर्स्ट डायवर्सिफाई रिटेलर्स

यह भारत के दो प्रमुख ऑफलाइन-फर्स्ट डायवर्सिफाई रिटेलर्स में से एक है, जो समान स्टोर सेल्स ग्रोथ दर्शाता है। पिछले सालों में कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन मजबूत रहा, जिसमें वित्त वर्ष 2024 में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ₹461.9 करोड़ तक 43.8 प्रतिशत की तेज वृद्धि के साथ दर्ज किया गया, जबकि रेवेन्यू पिछले वर्ष की तुलना में 17.5 प्रतिशत बढ़कर ₹8,911.9 करोड़ हो गया।

EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation and amortisation) वित्त वर्ष 2024 में 22.3 प्रतिशत की सालाना वृद्धि के साथ ₹1,248.6 करोड़ पर पहुंच गया, जबकि मार्जिन 50 आधार अंकों से बढ़कर 14 प्रतिशत हो गया। वास्तव में, FY24 में मार्जिन में सुधार हुआ, क्योंकि FY23 में यह FY22 के 14.4 प्रतिशत से 90 आधार अंकों की कमी आई थी। जून 2024 तिमाही की अवधि के लिए नेट प्रॉफिट ₹150.1 करोड़ था, जबकि रेवेन्यू ₹2,596.3 करोड़ रहा।

Kotak Mahindra Capital Company, ICICI Securities, Intensive Fiscal Services, Jefferies India, JP Morgan India और Morgan Stanley India कंपनी को इस मुद्दे के लिए बुक रनिंग लीड मैनेजर्स के रूप में नियुक्त किया गया है।

