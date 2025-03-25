Vishal Fabrics का नया कदम: Chiripal Textile में बढ़ाई हिस्सेदारी, शेयर में जबरदस्त उछाल

आज के ट्रेडिंग सेशन में Vishal Fabrics के शेयर तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। बता दें कि Vishal Fabricsदेश की सबसे बड़ी डेनिम मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में से एक है। आज Vishal Fabrics का शेयर ₹29.97 पर खुला, जबकि इसका पिछला बंद भाव ₹28.13 था। शेयर ने कारोबार के दौरान ₹30.49 का उच्चतम स्तर छू लिया, जो 8.38% फीसदी की बढ़त है।

दोपहर 12 बजे से पहले कंपनी के शेयर में 8 फीसदी से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। खबर लिखते वक्त कंपनी के स्टॉक 1.21 फीसदी की बढ़त के साथ 28.47 रुपये प्रति स्टॉक पर कारोबार कर रहा था।

शेयर में क्यों आई तेजी?

कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसने Chiripal Textile Mills Pvt Ltd के 1,73,825 इक्विटी शेयरों को टेकओवर किया है। इस टेकओवर के लिए कंपनी ने ₹3,49,38,825 (₹201 प्रति शेयर) का निवेश किया है।

इस निवेश के बाद Vishal Fabrics की CTMPL में हिस्सेदारी 37.72 फीसदी से बढ़कर 42.36 फीसदी हो गई है। बता दें कि CTMPL भी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग से जुड़ी कंपनी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में CTMPL का टर्नओवर ₹530.55 करोड़ रहा है।

Vishal Fabrics शेयर की परफॉर्मेंस

Vishal Fabrics शेयर का 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर ₹42.88 और न्यूनतम स्तर ₹18 है। वहीं कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग ₹560 करोड़ है। स्टॉक की परफॉर्मेंस की बात करें तो BSE Analytics के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में Vishal Fabrics के शेयर 19 फीसदी चढ़ गए हैं। वहीं, बीते 6 महीने में स्टॉक ने 10 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। हालांकि, 10 साल में शेयर ने करीब 450 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है।

शेयर बाजार का हाल (Share Market Today)

25 मार्च 2025 को Sensex और Nifty हरे निशान पर खुले। सुबह के कारोबार में सेंसेक्स 418.54 प्वाइंट्स चढ़कर 78,402.92 पर और Nifty 107.85 अंक की बढ़त के साथ 23,766.20 पर पहुंच गया। आज Sensex में UltraTech Cement, Infosys, HCL Tech, Tata Consultancy Services के शेयरों में टॉप गेनर हैं। वहीं, IndusInd Bank, Zomato, Reliance Industries और Tata Steel के शेयर लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं।