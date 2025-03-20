Vishal Fabrics Share में तेजी, कंपनी ने Quality Exim में बढ़ाई हिस्सेदारी

आज के ट्रेडिंग सेशन में विशाल फैब्रिक्स लिमिटेड (Vishal Fabrics Ltd.) के शेयर तेजी के साथ ट्रे़ड कर रहे हैं। दोपहर 12 बजे के करीब कंपनी के शेयर 2 फीसदी से ज्यादा चढ़कर ₹25.40 पर पहुंच गया। बुधवार को कंपनी के शेयर 24.32 पर बंद हुआ था।

शेयर में क्यों आई तेजी?

विशाल फैब्रिक्स लिमिटेड (Vishal Fabrics Ltd.) ने हाल ही में Quality Exim Private Limited (QEPL) के 1,92,000 इक्विटी शेयर खरीदकर 49.92 करोड़ रुपये का निवेश किया। इस डील के बाद, 19 मार्च 2025 को VFL की हिस्सेदारी 28.03% से बढ़कर 37.92% हो गई। हर शेयर की वैल्यू ₹260 प्रति शेयर रहा। यह QEPL के बढ़ते बिजनेस को देखते हुए एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है।

क्यों हुआ यह निवेश?

QEPL, विशाल फैब्रिक्स का एसोसिएट कंपनी है। यह टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यार्न और फैब्रिक मैन्यूफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और ट्रेडिंग में एक्टिव है। इस डील से VFL को टेक्सटाइल सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका मिला है। FY24 में QEPL का टर्नओवर ₹223.33 करोड़ रहा। इस कंपनी का ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ₹4.25 करोड़ और पेड-अप कैपिटल ₹2.54 करोड़ है।

इस टेकओवर से दोनों कंपनियों के बीच ऑपरेशनल सिनर्जी को बढ़ावा मिलेगा और नए बिजनेस अवसरों को खोजा जाएगा। पिछले कुछ सालों में QEPL ने अच्छा प्रदर्शन किया है। इसमें FY22 में ₹226.19 करोड़ और FY23 में ₹207.74 करोड़ का रेवेन्यू शामिल है। VFL ने भी Q3FY25 में ₹403.7 करोड़ की नेट सेल्स की, जो पिछली तिमाही से 5% ज्यादा है।

VFL स्टॉक परफॉर्मेंस (VFL Share Performance)

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी के शेयर ने एक साल में 30 फीसदी का रिटर्न दिया है। पिछले छह महीने से शेयर ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। हालांकि, लॉन्ग टर्म में देखें तो शेयर ने10 साल में 370 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है। बता दें कि पिछले 52 हफ्तों में स्टॉक का न्यूनतम स्तर ₹18 और अधिकतम ₹42.88 रहा है। कंपनी के फाउंडर्स के पास 69% हिस्सेदारी है, जबकि 3.44% FII और 27.56% रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है।

