बाज़ार पर दिग्गज निवेशक समीर अरोड़ा ने कह दी बड़ी बात

हेलिओस कैपिटल के संस्थापक समीर अरोड़ा ने कहा कि भारतीय बाजार का उत्साह ठंडा पड़ गया है और मौजूदा आय सीजन में त्योहारी उत्साह गायब है। बीटीटीवी के प्रबंध संपादक सिद्धार्थ जराबी के साथ एक साक्षात्कार में अरोड़ा ने बाजार में अपने पसंदीदा क्षेत्र, बाजार की हालिया चाल और 'स्पेशल मार्केट मास्टर्स' एपिसोड में और भी बहुत कुछ के बारे में बात की।

Delhi,UPDATED: Oct 21, 2024 18:23 IST

अरोड़ा ने कहा कि दिवाली से पहले इस कमाई सीजन में त्योहारी उत्साह कुछ कम नजर आ रहा है। हमें समय के साथ कंजूमर सेक्टर को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। और हम आशा करते हैं कि आगे चलकर, ग्रामीण आर्थिक सुधार के कारण शायद इसमें थोड़ा सुधार हो। शेयर बाजार के उत्साह के बारे में, जो अब ठंडा पड़ गया है, अरोड़ा ने कहा कि उत्साह कुछ समय के लिए चला गया है।''

"इसलिए अगर मैं इंडेक्स की पिछले 20 साल की तारीख को देखता हूं, तो हम निफ्टी इंडेक्स लेते हैं, तो निफ्टी का पिछले तीन साल का रिटर्न इंडेक्स के पिछले 17 साल के रिटर्न से कम से कम 2% प्रति वर्ष कम है। 2004 से 2021 तक, निफ्टी लगभग 16% प्रति वर्ष ऊपर है। मैं अक्टूबर 2004 से अक्टूबर 2021 और 2024 को भी यही मान रहा हूं। यह 16% प्रति वर्ष ऊपर था और पिछले तीन साल में यह 13% प्रति वर्ष ऊपर है, केवल 13. 17 साल का रिटर्न 16.1 या निफ्टी के बहुत करीब था। और पिछले तीन सालों से यह लगभग 16.6% था। तो बड़ी तस्वीर यह है कि यह बाजार अब बहुत ही सीमित दायरे में ऊपर जा रहा है। अन्यथा, कोई उत्साह नहीं है। यदि आप कुल संख्या को देखें। लेकिन यदि आप मिड कैप या कुछ स्मॉल कैप या कुछ आईपीओ या कुछ कैपिटल गुड स्टॉक देखें, तो वे ऊपर हैं। 

पीएसयू शेयरों में हाल की तेजी और उसके बाद आए सुधार और उछाल के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए अरोड़ा ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के शेयरों का स्वर्णिम काल अब समाप्त हो चुका है।

स्वर्णिम काल का अर्थ

स्वर्णिम काल का अर्थ है बाजार की तुलना में बहुत अधिक ऊपर जाना। और इसके लिए सिर्फ़ इस तथ्य से अधिक की आवश्यकता थी कि उन्होंने तीन साल पहले बहुत कम मूल्यांकन के साथ शुरुआत की थी, क्योंकि पिछले 10-15 वर्षों में, उन्होंने बहुत कम प्रदर्शन किया था। लेकिन अगर आप पिछले तीन वर्षों के प्रदर्शन या 4-5 वर्षों के प्रदर्शन को देखें, विशेष रूप से पीएसयू शेयरों के कोविड के बाद, तो अब ऐसा नहीं लगता कि भले ही आप इसे 10 साल की अवधि में देखें, उन्होंने समग्र बाजार की तुलना में बहुत खराब प्रदर्शन किया है।"

शेयरों और क्षेत्रों के बारे में उनका कहना है कि उन्हें वित्तीय और आईटी शेयर पसंद हैं।

''आईटी शेयरों के मामले में उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस मोर्चे पर बुरी खबरें खत्म हो गई हैं।और दूसरी बात यह है कि अब यदि कोई बुरी खबर आती है, तो वह उस बुरी खबर जैसी नहीं होगी जो आप उपभोक्ता और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के क्षेत्र में देख रहे हैं कि स्टॉक एक दिन में 10% गिर गए क्योंकि उम्मीदें बहुत अधिक हैं और इस तरह की चीजें हैं। इसलिए यह एक तरह से सुरक्षित, कुछ हद तक छिपने जैसा है। लेकिन इस उम्मीद के साथ कि भविष्य हाल के अतीत से बेहतर होगा,"

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
