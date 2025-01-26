Upcoming IPO: बजट वाले हफ्ते में आया निवेश का मौका, 1 मेनबोर्ड और 2 SME सेगमेंट का खुलेगा आईपीओ

कल से जनवरी का आखिरी करोबारी हफ्ता शुरू हो जाएगा। जनवरी का आखिरी हफ्ता शेयर बाजार के लिए काफी अहम् रहने वाला हैं। इस हफ्ते यूनियन बजट 2025 (Union Budget 2025)पेश होगा। इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी कारोबारी साल के लिए बजट की घोषणा करेंगी।

1 फरवरी को यूनियन बजट पेश होने के कारण शेयर बाजार भी खुला रहेगा। आपको बता दें कि 1 फरवरी 2025 शनिवार पड़ रहा है। वैसे तो शनिवार को स्टॉक मार्केट बंद रहता है। लेकिन, बजट के कारण बाजार खुला रहेगा। इस कारोबारी हफ्ते में भी निवेश के लिए कई कंपनियों का आईपीओ खुलेगा। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपको एक बार जरूर देख लेना चाहिए कि इस हफ्ते कौन-से कंपनी का आईपीओ सब्सक्रिप्शन खुलेगा और किन कंपनी के आईपीओ की लिस्टिंग होगी।

निवेश के लिए खुलेंगे ये आईपीओ

आपको बता दें कि इस हफ्ते 2 आईपीओ मेनबोर्ड सेगमेंट और 1 SME कैटेगिरी में खुलेंगे। ये कंपनी हैं-

Dr Agarwal's Healthcare

Dr Agarwal's Healthcare का आईपीओ 29 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक खुला रहेगा। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 382 रुपये से 402 रुपये है। इस आईपीओ में कंपनी 300 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू जारी करेगी। वहीं, ऑफर फॉर सेल के तहत 2,727.26 करोड़ रुपये के शेयर की बिक्री होगी। आईपीओ का1 लॉट साइज 35 शेयर्स का है।

आईपीओ की लिस्टिंग 5 फरवरी 2025 को हो सकती है। वहीं अलॉटमेंट 3 फरवरी 2025 को होने की उम्मीद है।

Malpani Pipes

Malpani Pipes का आईपीओ SME सेगमेंट में ओपन होगा। यह आईपीओ 29 जनवरी से 31 जनवरी तक खुला रहेगा। आईपीओ का प्राइस बैंड 85 से 90 रुपये प्रति शेयर है। कंपनी 28.80 लाख का फ्रेश इश्यू जारी कर रही है। आईपीओ की अलॉटमेंट 3 फरवरी 2025 को होगी। वही, 5 फरवरी 2025 को आईपीओ की लिस्टिंग हो सकती है।

इन शेयरों की होगी लिस्टिंग

इस सप्ताह मेनबोर्ड सेगमेंट पर Denta Water and Infra Solutions Ltd के शेयरों की लिस्टिंग 29 जनवरी 2025 को BSE और NSE पर होगी। इसके अलावा SME सेगमेंट पर इन कंपनियों के शेयर की लिस्टिंग होगी-

HM Electro Mech Ltd.

GB Logistics Commerce Ltd.

CLN Energy Ltd.

Rexpro Enterprises Ltd.

Capital Numbers Infotech Ltd.

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।