Stock to BUY: मंगलवार को दोपहर के कारोबार में भारतीय शेयर बाजार में ताबड़तोड़ तेजी दर्ज की जा रही है। दोपहर 12:41 बजे तक सेंसेक्स 2.12% या 1548.57 अंक की तेजी के साथ 74,686.47 अंक पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं निफ्टी 2.13% या 471.40 अंक चढ़कर 22,633 अंक पर कारोबार कर रहा था।

इस बीच हम आपके लिए एक ऐसा शेयर लेकर आए हैं जो अगले 3-6 महीने में आपको मोटा मुनाफा कमा कर देगा। ऑटो एंसिलरी सेक्टर की इस कंपनी का नाम UNO Minda Ltd है। इस शेयर को घरेलू ब्रोकरेज फर्म Axis Securities ने पिक किया है।

UNO Minda Share Price Target

ब्रोकरेज Axis Securities ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 900 रुपये का रखा है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि यह शेयर अगले 3-6 महीने में 10% उछलेगा।

ब्रोकरेज ने विविध प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, ग्रोथ Capex और कम नेट डेट (Debt), और ईवी क्षमताओं के आधार पर इस शेयर में दांव लगाया है।

ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी ICE-EV एग्नोस्टिक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और लगातार बढ़ते किट वैल्यू के साथ अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड है, जिसके कारण मौजूदा और संभावित दोनों ग्राहकों के साथ इसका वॉलेट शेयर अधिक है।

ब्रोकरेज ने कहा कि Q3FY25 में कंपनी ने सभी सेगमेंट में अच्छा प्रदर्शन किया है। कंपनी ने Q3FY25 में लाइटिंग में 15%, स्विच 13%, कास्टिंग 12% और अन्य डिवीजनों (सेंसर, मोटर्स-कंट्रोलर) 60% की सालाना ग्रोथ दर्ज की है।

ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी ने 9MFY25 में 1,324 करोड़ रुपये Capex में लगाया, जिसमें से 350 करोड़ रुपये भविष्य में विस्तार के लिए खरखौदा, होसुर और बावल में भूमि अधिग्रहण के लिए आवंटित किया था।

इसके अलावा कंपनी ने होसुर में एल्युमीनियम डाई-कास्टिंग प्लांट के विस्तार के लिए 72 करोड़ रुपये स्वीकृत दी थी जिसके बाद इसकी क्षमता 11,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 15,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष हो जाएगी।

वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही तक कंपनी का कंसोलिडेट नेट डेट 1,964 करोड़ रुपये था, जबकि वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में यह 1,735 करोड़ रुपये था।

ब्रोकरेज ने कहा कि 2W EV की बिक्री Q3FY25 में बढ़कर 238 करोड़ रुपये हो गई, जो Q3FY24 में 164 करोड़ रुपये थी, जिसका मुख्य कारण सेंसर और कंट्रोलर की अधिक मात्रा है।

UNO Minda Share Price

दोपहर 12:41 बजे तक शेयर एनएसई पर 4.25% या 34.10 रुपये की तेजी के साथ 836.95 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 4.16% या 33.40 रुपये चढ़कर 836.75 रुपये पर कारोबार कर रहा था।