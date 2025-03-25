United Spirits Dividend Record Date: बड़ा ऐलान! बदल गया रिकॉर्ड डेट, अब इस दिन तक रखना होगा शेयर - DETAILS

United Spirits Dividend Record Date Change: शराब बनाने वाली कंपनी United Spirits Ltd ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में एक बड़ी जानकारी दी है। कंपनी ने डिविडेंड के रिकॉर्ड डेट के बदलाव के बारे में बताया है। आज कंपनी का शेयर 2% से ज्यादा टूटकर बंद हुआ है।

United Spirits Dividend

कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसके बोर्ड मेंबर्स आगामी 27 मार्च को अंतरिम डिविडेंड पर विचार करने के बैठक करेंगे।

United Spirits Dividend Record Date

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि अगर डिविडेंड की घोषणा होती है तो उसके लिए रिकॉर्ड डेट अब 3 अप्रैल 2025 होगी जो पहले 2 अप्रैल थी।

United Spirits Dividend History

बीएसई से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी ने पिछली बार जुलाई 2024 में 5 रुपये का डिविडेंड, नवंबर 2023 में 4 रुपये का डिविडेंड दिया था। इसके अलावा कंपनी ने सितंबर 2013, सितंबर 2012 और सितंबर 2011 में 2.5 रुपये का डिविडेंड दिया था।

United Spirits Share Price

कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 2.03% या 28.20 रुपये गिरकर 1363.40 रुपये पर रहा तो वहीं एनएसई पर शेयर 2.19% या 30.45 रुपये टूटकर 1,362.05 रुपये पर रहा।

United Spirits Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में लगभग सपाट रहा है। वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 1 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं पिछले 3 महीने में स्टॉक 12 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 15 प्रतिशत से अधिक गिरा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 19 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 53 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 192 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

United Spirits के बारे में

यूनाइटेड स्पिरिट्स देश की अग्रणी बेवरेज अल्कोहल कंपनियों में से एक हैं, जिनके पास प्रीमियम ब्रांडों का एक बेहतरीन पोर्टफोलियो है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में Johnnie Walker, Black Dog, Black & White, Vat 69, Antiquity, Signature, Singleton, Royal Challenge, McDowell’s No 1, Smirnoff, Ketel One, Tanqueray और Captain Morgan जैसे ब्रांड मौजूद हैं।