Dividend Stock: बाजार बंद होने के बाद बंपर ऐलान! ये ऑटो कंपनी देगी 1000% का डिविडेंड - RECORD DATE नजदीक

Dividend Stock: बाजार बंद होने के बाद बंपर ऐलान! ये ऑटो कंपनी देगी 1000% का डिविडेंड - RECORD DATE नजदीक

कंपनी ने शेयरधारकों के लिए 1000% के अंतरिम डिविडेंड देने की घोषणा की है। कंपनी ने साथ ही साथ रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट भी तय कर दिया है।

Delhi,UPDATED: Mar 20, 2025 17:21 IST

TVS Motor Dividend: ऑटो कंपनी TVS Motor Company Ltd. ने आज शेयर बाजार के कारोबारी समय के बाद बंपर डिविडेंड की घोषणा की है। कंपनी ने शेयरधारकों के लिए 1000% के अंतरिम डिविडेंड देने की घोषणा की है। कंपनी ने साथ ही साथ रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट भी तय कर दिया है। 

2/3 व्हीलर्स बनाने वाली कंपनी TVS Motor Company का शेयर आज 1 प्रतिशत चढ़कर बंद हुआ है। चलिए जानते हैं हर शेयर पर आपकी कितनी कमाई होगी। 

TVS Motor Dividend 2025

कंपनी के एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक ने 31 मार्च को समाप्त होने वाले तिमाही के लिए 1000% का डिविडेंड यानी 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 10 रुपये के डिविडेंड की घोषणा की है। 

TVS Motor Dividend Record Date

कंपनी ने अंतरिम डिविडेंड के लिए 26 मार्च 2025 को रिकॉर्ड डेट के रूप में तय किया है।  

TVS Motor Dividend Payment Date

एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक डिविडेंड की पेमेंट इसकी घोषणा के 30 दिन के अंदर की जाएगी। इस हिसाब से कंपनी 20 अप्रैल तक डिविडेंड की पेमेंट कर सकती है। 

TVS Motor Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने आखिरी बार मार्च 2024 में 8 रुपये का डिविडेंड दिया था। उससे पहले कंपनी ने फरवरी 2023 में 5 रुपये, मार्च 2022 में 3.75 रुपये, मार्च 2021 में 1.4 रुपये और फरवरी 2021 में 2.1 रुपये का डिविडेंड दिया था।

TVS Motor Share Price

आज एनएसई पर स्टॉक 1% या 23.25 अंक चढ़कर 2,343 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 0.88% या 20.40 रुपये की तेजी के साथ 2341.30 रुपये पर बंद हुआ।

TVS Motor Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 4 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। हालांकि पिछले 1 महीने में स्टॉक करीब 3 प्रतिशत टूटा है। वहीं पिछले 3 महीने में शेयर 2 प्रतिशत से ज्यादा और पिछले 6 महीने में 16 प्रतिशत से ज्यादा गिरा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 14 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 साल में स्टॉक 124 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 282 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 515 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

