Trent Share Update: क्या इसमें रैली आगे भी जारी रहेगी?

टाटा ग्रुप के इस मल्टीबैगर स्टॉक ने करीब एक साल में अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर से 300% रिटर्न दिया है। टाटा ग्रुप की सब्सिडियरी का शेयर 26 अक्टूबर 2023 को 52 हफ्ते के निचले स्तर 1946.35 रुपये पर आ गया था। लेकिन इसके बाद इसकी तेजी ने थमने का नाम नहीं लिया।

advertisement

ट्रेंट के शेयर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में हरे निशान पर

ट्रेंट के शेयर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में हरे निशान पर कारोबार कर रहे हैं। पिछले हफ़्ते शेयर ने 8345.85 रुपये का रिकॉर्ड हाई छुआ था। तब से, यह अपने शिखर से 6.23% गिर चुका है। मल्टीबैगर स्टॉक दो साल में 468.46% चढ़ा और तीन साल में 579.34% चढ़ा। पिछले पांच सालों में इसने 1,450% का शानदार रिटर्न दिया है। अगर टेक्नीकल चार्ट की बात की जाए तो मल्टीबैगर स्टॉक चार्ट पर न तो ओवरबॉट है और न ही ओवरसोल्ड है क्योंकि स्टॉक का सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) 65.6 पर है।

अंतरराष्ट्रीय ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टेनली ने टाटा समूह की इस सहायक कंपनी पर 'ओवरवेट' रेटिंग दी है। इसने ट्रेंट पर 8,032 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है।

एक्सिस सिक्योरिटीज ने ट्रेंट को सबसे ज़्यादा पसंद किया

7 नवंबर को अपनी दूसरी तिमाही की आय से पहले एक्सिस सिक्योरिटीज ने ट्रेंट को सबसे ज़्यादा पसंद किया है। ब्रोकरेज को स्टोर विस्तार के कारण राजस्व में अच्छी वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है। मजबूत ऑपरेटिंग लीवरेज के कारण EBITDA मार्जिन में वृद्धि की उम्मीद है। सितंबर के अंत में, वैश्विक ब्रोकरेज़ सिटी ने टाटा समूह के स्टॉक पर 'खरीदें' कॉल के साथ कवरेज शुरू की। इसने खुदरा स्टॉक पर 9,250 रुपये का मूल्य लक्ष्य निर्धारित किया।

एक और ब्रोकरेज़ सिटी ने कहा कि ट्रेंट अपनी सप्लाई चेन और वेस्टसाइड और ज़ूडियो से मिली जानकारी का लाभ उठाकर अपने स्टार बाज़ार व्यवसाय को बदल रहा है। ब्रोकरेज़ ने कहा कि ट्रेंट अपने अन्य पायलट प्रोजे

ट्रेंट लिमिटेड टाटा समूह का हिस्सा है और खुदरा अवधारणाओं का एक पोर्टफोलियो संचालित करता है। ट्रेंट के प्राथमिक ग्राहक प्रस्तावों में वेस्टसाइड, भारत की फैशन रिटेल स्टोर की अग्रणी श्रृंखलाओं में से एक, ज़ूडियो, बेहतरीन मूल्य पर बेहतरीन फैशन के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन और स्टार शामिल हैं, जो प्रतिस्पर्धी खाद्य, किराना और दैनिक जरूरतों के क्षेत्र में काम करता है।