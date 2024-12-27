scorecardresearch
Transrail Lighting IPO ने बनाया मालामाल! लिस्टिंग पर 36 प्रतिशत का फायदा

भारतीय प्राथमिक बाजार से मजबूत प्रतिक्रिया हासिल करने के बाद Transrail Lighting Limited के शेयरों ने भारतीय स्टॉक मार्केट में शानदार लिस्टिंग की। Transrail Lighting का शेयर BSE पर ₹585.15 प्रति शेयर पर और NSE पर ₹590 प्रति शेयर पर खुला। 

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 27, 2024 10:23 IST
In the past three years, companies raised Rs 49,436 crore in 2023, Rs 59,302 crore in 2022 and Rs 1.19 lakh crore in 2021.

दलाल स्ट्रीट पर इस तरह की मजबूत शुरुआत करते हुए नए-लिस्टेड स्टॉक ने लकी आवंटियों को लगभग 36 प्रतिशत का लिस्टिंग गेन्स दिया, जिन्हें Transrail Lighting के शेयर आवंटन प्रक्रिया के जरिए से मिले थे।

Transrail Lighting IPO
Transrail Lighting का IPO 19 दिसंबर 2024 को ₹410 से ₹432 प्रति शेयर की प्राइस बैंड में लॉन्च किया गया था। यह भारतीय प्राथमिक बाजार में 19 दिसंबर 2024 को आया और 23 दिसंबर 2024 तक खुला रहा। तीन दिनों की बोलियों में सार्वजनिक मुद्दा अपने प्रस्ताव से 80 गुना सब्सक्राइब हुआ। बुक-बिल्ड इश्यू ने ₹245.97 करोड़ एंकर निवेशकों से जुटाए और सभी कैटेगरी से मजबूत प्रतिक्रिया हासिल की है।

₹838.91 करोड़ का यह फैश इश्यू ताजे शेयरों और बिक्री के प्रस्ताव (OFS) का मिश्रण था। ₹838.91 करोड़ में से ₹400 करोड़ ताजे शेयरों से अपेक्षित थे, जबकि बाकी ₹438.91 करोड़ OFS रूट के लिए आरक्षित थे। Transrail Lighting IPO का मार्केट कैप ₹5799.86 करोड़ था। FY24 में कंपनी ने अपनी रेवेन्यू में 30 प्रतिशत से अधिक की YoY वृद्धि रिपोर्ट की, जबकि PAT (प्रॉफिट आफ्टर टैक्स) में 115 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि देखी गई।

Link Intime India Private Limited को इस बुक-बिल्ड इश्यू का आधिकारिक रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया था। INGA Ventures, Axis Capital, HDFC Bank, और IDBI Capital Market को इस प्रारंभिक प्रस्ताव का प्रमुख प्रबंधक नियुक्त किया गया।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
