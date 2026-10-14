Transformers and Rectifiers Share में 18% की तूफानी तेजी, एक्सपर्ट ने बताया टारगेट और खरीदारी का लेवल

Transformers and Rectifiers India Ltd. के शेयर में आज 18% की जोरदार तेजी देखने को मिली है। कंपनी की कमाई और मुनाफे में सुधार के साथ नए ऑर्डर मिलने की रफ्तार भी लगभग दोगुनी हो गई है।

बिजनेस टुडे के शो Daily Calls में सीनियर एंकर साक्षी बत्रा के सवालों का जवाब देते हुए BNK Securities के रचित खंडेलवाल ने कहा कि पहले ही मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका यह शेयर अगले एक साल में और तेजी दिखा सकता है। हालांकि, उन्होंने निवेशकों को मौजूदा तेजी में जल्दबाजी से बचने की सलाह दी है।

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शानदार नतीजों से शेयर में लौटी तेजी

Transformers and Rectifiers India के तिमाही नतीजों में कई मोर्चों पर सुधार देखने को मिला है। कंपनी का रेवेन्यू, मुनाफा और ऑपरेशनल प्रदर्शन बेहतर हुआ है।

इसके अलावा कंपनी ने वित्त वर्ष 2027 के लिए अपना गाइडेंस भी बरकरार रखा है। इससे संकेत मिलता है कि कंपनी को आने वाले समय में कारोबार की मांग मजबूत रहने की उम्मीद है।

पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में बड़ा मौका

मार्केट एक्सपर्ट रचित खंडेलवाल के मुताबिक, भारत बिजली उत्पादन के मामले में पहले से मजबूत स्थिति में है, लेकिन अब बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।

उन्होंने Transformers and Rectifiers India को इस सेक्टर की प्रमुख कंपनियों में से एक बताया। उनके मुताबिक, पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क का विस्तार और मौजूदा बिजली नेटवर्क को बेहतर बनाने की जरूरत कंपनी के लिए आगे कारोबार के नए अवसर पैदा कर सकती है।

किस कीमत पर खरीदने का मौका?

शेयर में 18% की तेजी के बावजूद एक्सपर्ट ने निवेशकों को एक साथ बड़ी खरीदारी करने से बचने की सलाह दी है। उनका कहना है कि शेयर में गिरावट आने पर धीरे-धीरे निवेश करना बेहतर रणनीति हो सकती है। उन्होंने 308 रुपये से 312 रुपये के स्तर को संभावित खरीदारी की रेंज बताया है।

एक साल में 540 रुपये तक पहुंच सकता है शेयर?

एक्सपर्ट के मुताबिक, शेयर के लिए 380 रुपये का स्तर काफी अहम है। अगर शेयर इस स्तर को मजबूती से पार करता है तो आगे तेजी का रास्ता खुल सकता है।

उन्होंने अगले एक साल के लिए पहले 480 रुपये और फिर 540 रुपये तक के संभावित टारगेट दिए हैं। हालांकि, ये टारगेट तभी हासिल हो सकते हैं, जब शेयर 380 रुपये के स्तर को मजबूती से पार कर ले। ऐसे में निवेशकों को शेयर की चाल और बाजार के उतार-चढ़ाव पर नजर रखनी होगी।