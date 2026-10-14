इन 5 कारणों से डेट म्यूचुअल फंड में करें निवेश, मिलेंगे ये फायदे!

बढ़ती महंगाई और उसके मुकाबले धीमी रफ्तार से बढ़ती कमाई लंबे समय से आम लोगों के लिए बड़ी चुनौती रही है। ऐसे में हर कोई अपनी बचत को सही जगह निवेश करना चाहता है। पिछले कुछ वर्षों में बेहतर रिटर्न की संभावना के चलते इक्विटी म्यूचुअल फंड निवेशकों के बीच लोकप्रिय हुए हैं। हालांकि, जो लोग ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते, उनके लिए डेट म्यूचुअल फंड एक विकल्प हो सकते हैं। आइए जानते हैं डेट स्कीमों में निवेश करने के पांच प्रमुख फायदे।

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1. निवेश के लिए मिलते हैं कई विकल्प

डेट म्यूचुअल फंड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनमें निवेशकों को अपनी जरूरत के हिसाब से कई विकल्प मिलते हैं। इनमें लिक्विड फंड, शॉर्ट टर्म फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, इनकम फंड, गिल्ट फंड, फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान (FMP) और डायनेमिक बॉन्ड फंड जैसी स्कीमें शामिल हैं।

इन सभी स्कीमों की निवेश अवधि, उद्देश्य और पोर्टफोलियो की बनावट अलग-अलग होती है। निवेशक अपने वित्तीय लक्ष्य के मुताबिक इनमें से सही विकल्प चुन सकते हैं।

2. पोर्टफोलियो में मिलता है डायवर्सिफिकेशन का फायदा

निवेश करते समय पूरा पैसा एक ही तरह की स्कीम में लगाना जरूरी नहीं है। एक संतुलित पोर्टफोलियो में अलग-अलग एसेट क्लास का सही मिश्रण होना चाहिए।

डेट स्कीमें पोर्टफोलियो में विविधता लाने में मदद कर सकती हैं। इससे अलग-अलग एसेट क्लास में होने वाले उतार-चढ़ाव का असर संतुलित करने में मदद मिलती है। उम्र और जोखिम लेने की क्षमता चाहे जो भी हो, पोर्टफोलियो में संतुलन बनाए रखना अहम है।

3. छोटी अवधि के वित्तीय लक्ष्यों के लिए ऑप्शन

इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश आमतौर पर लंबी अवधि के नजरिए से किया जाता है। लेकिन हर निवेशक का लक्ष्य लंबी अवधि का नहीं होता।

अगर किसी व्यक्ति को कम समय के लिए पैसा निवेश करना है, तो डेट स्कीमें उपयोगी हो सकती हैं। इनका उद्देश्य निवेशकों को उचित रिटर्न के साथ लिक्विडिटी उपलब्ध कराना होता है। निवेशक अपनी जरूरत और निवेश की समयसीमा के मुताबिक स्कीम चुन सकते हैं।

4. इक्विटी में SIP शुरू करने का भी मिलता है मौका

डेट म्यूचुअल फंड का इस्तेमाल इक्विटी निवेश की शुरुआत के लिए भी किया जा सकता है। कई निवेशक इक्विटी स्कीमों में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) के जरिए निवेश करते हैं।

इसके अलावा निवेशक डेट स्कीम में पैसा लगाकर सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान (STP) के जरिए धीरे-धीरे रकम इक्विटी स्कीम में ट्रांसफर कर सकते हैं। इस तरीके से डेट और इक्विटी, दोनों तरह की स्कीमों का फायदा उठाने का अवसर मिलता है।

5. नियमित कैश फ्लो के लिए SWP की सुविधा

जो निवेशक अपने निवेश से नियमित रकम प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए डेट स्कीमों में सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) की सुविधा उपयोगी हो सकती है।

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SWP के जरिए निवेशक तय अंतराल पर एक निश्चित रकम निकाल सकते हैं। इसके अलावा निवेश में हुई बढ़ोतरी के बराबर रकम निकालने का विकल्प भी होता है। इस तरह डेट स्कीमें नियमित कैश फ्लो की जरूरत पूरी करने में मदद कर सकती हैं।

कुल मिलाकर, डेट म्यूचुअल फंड निवेशकों को अलग-अलग वित्तीय लक्ष्यों, पोर्टफोलियो डायवर्सिफिकेशन और नियमित निकासी के लिए कई विकल्प उपलब्ध कराते हैं। हालांकि, सही स्कीम का चुनाव निवेश की अवधि और व्यक्तिगत जरूरतों के आधार पर करना जरूरी है।