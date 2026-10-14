Nykaa Share: अच्छे नतीजों के बाद भी क्यों निवेश से बचने की सलाह दे रहे एक्सपर्ट? ये है वजह

Nykaa Share Price Outlook: ब्यूटी और फैशन रिटेल कंपनी FSN E-Commerce Ventures Ltd (Nykaa) के शेयरों में इस साल कुछ सुधार देखने को मिला है। कंपनी के तिमाही नतीजे भी पहले से बेहतर रहे हैं। इसके बावजूद बाजार के कुछ जानकार मौजूदा स्तर पर इस शेयर में निवेश को लेकर सतर्क हैं।

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बिजनेस टुडे के शो Daily Calls में सीनियर एंकर साक्षी बत्रा के सवालों का जवाब देते हुए BNK Securities के रचित खंडेलवाल ने कहा कि अच्छे नतीजों के बावजूद मौजूदा कीमत पर शेयर में निवेश करना उन्हें सही नहीं लगता।

368 के PE पर ट्रेड कर रहा शेयर

एक्सपर्ट रचित खंडेलवाल के मुताबिक, Nykaa के वित्तीय नतीजे अच्छे रहे हैं, लेकिन शेयर का वैल्यूएशन काफी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि कंपनी का शेयर 368 के प्राइस टू अर्निंग (PE) मल्टीपल पर कारोबार कर रहा है।

PE रेशियो से पता चलता है कि निवेशक कंपनी की एक रुपये की कमाई के मुकाबले शेयर के लिए कितनी कीमत चुका रहे हैं। खंडेलवाल का मानना है कि इतने ऊंचे वैल्यूएशन को सही ठहराना मुश्किल है।

Nykaa के बिजनेस मॉडल पर भी सवाल

एक्सपर्ट ने कंपनी के बिजनेस मॉडल को लेकर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि उन्हें यह समझ नहीं आता कि Nykaa का कारोबार दूसरे बिजनेस से कितना अलग है। उन्होंने Nykaa की तुलना Eternal, Swiggy और Zepto जैसे नए जमाने के प्लेटफॉर्म बिजनेस से की।

एक्सपर्ट के मुताबिक, कुछ कंपनियों के हाई वैल्यूएशन के पीछे उनके अलग बिजनेस मॉडल को वजह माना जाता है, लेकिन Nykaa के मामले में उन्हें ऐसी खास बात नजर नहीं आती।

मार्केट कैप और मुनाफे में बड़ा अंतर

BNK Securities के रचित खंडेलवाल ने Nykaa के मार्केट कैपिटलाइजेशन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बीच अंतर पर भी सवाल उठाया।

उनके मुताबिक, कंपनी का मार्केट कैप करीब 1 लाख करोड़ रुपये है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग 236 करोड़ रुपये है। उनका मानना है कि इस अंतर को देखते हुए मौजूदा स्तर पर शेयर में जोखिम ज्यादा नजर आता है।

निवेशकों को क्या करना चाहिए?

एक्सपर्ट का कहना है कि किसी कंपनी के अच्छे नतीजे आने का मतलब यह नहीं कि उसका शेयर हर कीमत पर खरीदने लायक हो जाता है। अगर शेयर की कीमत में भविष्य की ग्रोथ की उम्मीदें पहले से शामिल हैं, तो कारोबार की रफ्तार या मुनाफे में मामूली निराशा भी रिटर्न पर असर डाल सकती है।

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फिलहाल एक्सपर्ट ने साफ किया कि वह Nykaa के मौजूदा वैल्यूएशन से सहमत नहीं हैं और इस शेयर में निवेश करने से बचना पसंद करेंगे।