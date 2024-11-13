scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप में 25 लाख गंवाने के बाद युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या

ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप में 25 लाख गंवाने के बाद युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या

ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप में 25 लाख रुपये गंवाने के बाद ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। यह घटना झारसुगुड़ा जिले के बालिजुरिया इलाके में हुई। मृतक युवक एक निजी होटल में मुख्य कैशियर के रूप में काम करता था।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Nov 13, 2024 09:04 IST

ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप में 25 लाख रुपये गंवाने के बाद ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। यह घटना झारसुगुड़ा जिले के बालिजुरिया इलाके में हुई। मृतक युवक एक निजी होटल में मुख्य कैशियर के रूप में काम करता था।

advertisement

रिपोर्ट्स के अनुसार, युवक ने अपने परिवार को आखिरी व्हाट्सएप संदेश में लिखा कि उसने एक बड़ी गलती की है। उसने खुद को दोषी ठहराते हुए लिखा कि वह एक अच्छा बेटा, दोस्त और चाचा बन सकता था, लेकिन एक गलती ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी।

ट्रेन के आगे कूदकर युवक ने दी जान

ऑनलाइन ट्रेडिंग में सारे पैसे गंवाने के बाद युवक ने लगभग 20-25 लाख रुपये इकट्ठा किए, लेकिन वह समस्याओं का हल नहीं ढूंढ सका। युवक की शादी 17 दिसंबर को होने वाली थी, लेकिन इस घटना से उसके परिवार को गहरा आघात पहुंचा है।

झारसुगुड़ा जीआरपी पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंस्पेक्टर संतोष मिर्धा ने बताया कि रात 10 बजे सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और यूडी केस संख्या 65 दर्ज किया। मृतक ने परिवार को आखिरी मैसेज भेजा था, जिसके बाद परिजनों ने उसे फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया।

पुलिस ने शुरू की जांच

परिजनों ने तुरंत होटल के वरिष्ठ प्रबंधक से संपर्क किया और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने रेलवे ट्रैक पर युवक का शव बरामद किया, और उसके पास मोबाइल भी मिला। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है, और मामले की गंभीरता से जांच जारी है।

नोट: (यदि आपके या आपके किसी परिचित के मन में आत्महत्या का विचार आता है, तो यह गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्या है। कृपया तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें या टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर कॉल करें। यहां आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। जान है तो जहान है।)

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Nov 13, 2024