ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप में 25 लाख गंवाने के बाद युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या

ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप में 25 लाख रुपये गंवाने के बाद ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। यह घटना झारसुगुड़ा जिले के बालिजुरिया इलाके में हुई। मृतक युवक एक निजी होटल में मुख्य कैशियर के रूप में काम करता था।

advertisement

रिपोर्ट्स के अनुसार, युवक ने अपने परिवार को आखिरी व्हाट्सएप संदेश में लिखा कि उसने एक बड़ी गलती की है। उसने खुद को दोषी ठहराते हुए लिखा कि वह एक अच्छा बेटा, दोस्त और चाचा बन सकता था, लेकिन एक गलती ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी।

ट्रेन के आगे कूदकर युवक ने दी जान

ऑनलाइन ट्रेडिंग में सारे पैसे गंवाने के बाद युवक ने लगभग 20-25 लाख रुपये इकट्ठा किए, लेकिन वह समस्याओं का हल नहीं ढूंढ सका। युवक की शादी 17 दिसंबर को होने वाली थी, लेकिन इस घटना से उसके परिवार को गहरा आघात पहुंचा है।

झारसुगुड़ा जीआरपी पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंस्पेक्टर संतोष मिर्धा ने बताया कि रात 10 बजे सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और यूडी केस संख्या 65 दर्ज किया। मृतक ने परिवार को आखिरी मैसेज भेजा था, जिसके बाद परिजनों ने उसे फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया।

पुलिस ने शुरू की जांच

परिजनों ने तुरंत होटल के वरिष्ठ प्रबंधक से संपर्क किया और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने रेलवे ट्रैक पर युवक का शव बरामद किया, और उसके पास मोबाइल भी मिला। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है, और मामले की गंभीरता से जांच जारी है।

नोट: (यदि आपके या आपके किसी परिचित के मन में आत्महत्या का विचार आता है, तो यह गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्या है। कृपया तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें या टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर कॉल करें। यहां आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। जान है तो जहान है।)