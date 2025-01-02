2025 में इन 7 Stocks पर खेला जा सकता है बड़ा दांव!

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ार2025 में इन 7 Stocks पर खेला जा सकता है बड़ा दांव!

2024 के अस्थिर साल के बाद साल 2025 में कौन से शेयर दांव के तौर पर उभर सकते हैं। इसकी जानकारी Mirae Asset Capital Markets के मनीष जैन ने दी है। उनका मानना है कि IT, ऑटो, BFSI और सोलर जैसे सेक्टर्स में अच्छे अवसर हो सकते हैं।

Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Jan 2, 2025 07:35 IST
Bull Vs Bear
हालांकि FPI आउटफ्लो और महंगाई जोखिम जारी हैं, घरेलू फ्लो और मजबूत खपत बाजार को समर्थन दे रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि निवेशकों को धैर्य रखना चाहिए और आने वाले महीनों में लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए संभावित गिरावट का फायदा उठाने के लिए कुछ नकद हाथ में रखना चाहिए।

आईटी क्षेत्र
जैसा कि हम 2025 में प्रवेश करते हैं, हम मानते हैं कि कुछ क्षेत्रों और श्रेणियों में अन्य से बेहतर प्रदर्शन होगा। इनमें आईटी क्षेत्र सबसे पसंदीदा होगा। ट्रंप की नीतियां, टैक्स कम और नए व्यापार टैरिफ डॉलर को मजबूत करेंगे और गिरती हुआ रुपया आईटी क्षेत्र को मदद कर सकता है। डॉग इकोनॉमी AI और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देगी।

ऑटो क्षेत्र
ऑटो में 2-व्हीलर्स और ट्रैक्टरों के नेतृत्व करने की उम्मीद है क्योंकि ग्रामीण बाजार में रिकवरी, शादी से संबंधित खर्च, मजबूत खरीफ फसल और अनुकूल न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) हैं। निर्माण, खनन, कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए पूंजीगत खर्च जैसी प्रमुख उद्योगों के विस्तार के कारण CV (कमर्शियल व्हीकल) सेगमेंट के लिए सकारात्मक हो सकता है।

बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा (BFSI)
BFSI में अब हमें गैर-लेंडिंग बिजनेस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जैसे कि मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, वेल्थ मैनेजमेंट, ब्रोकरिंग, बीमा आदि। स्वास्थ्य बीमा की उच्च मांग आर्थिक वृद्धि के साथ बढ़ती रहेगी। भारतीय इक्विटी बाजारों में निरंतर वृद्धि निवेशकों को आकर्षित कर रही है। मजबूत म्यूचुअल फंड फ्लो और डिमैट खाता सुदृढ़ीकरण इन गैर-लेंडिंग व्यवसायों के लिए सहायक होगा।

रक्षा क्षेत्र
रक्षा में कुछ कंपनियों के शेयरों की कीमतों में तेज वृद्धि के बावजूद इस क्षेत्र को गिरावट के दौरान देखा जा सकता है। सहायक नीतियां, निर्यात अवसर और स्थानीय रक्षा उत्पादन में वृद्धि इस क्षेत्र को बढ़ावा दे सकती है। ट्रंप की उम्मीद है कि वे सैन्य क्षमताओं को खरीद या रणनीतिक साझेदारी के जरिए से मजबूत करेंगे।

पावर और सोलर क्षेत्र
पावर और सोलर में, 500GW रेन्यूएबल एनर्जी विस्तार, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना, रिवैम्प डिस्ट्रिब्यूशन क्षेत्र योजना (RDSS), सोलर पार्क्स, लाइफटाइम उच्च ऑर्डर बुक्स और मजबूत मांग दृष्टिकोण सोलर, RE फाइनेंसर, पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर, EPC खिलाड़ियों, स्मार्ट मीटर और T&D क्षेत्रों के लिए सकारात्मक हैं।

किन शेयरों में बन सकता है पैसा?

ऑटो - Endurance Technologies Ltd, UNO Minda Ltd

BFSI - Bank of Baroda और ICICI Bank

IT - HCL Technologies Ltd

मिडकैप - Inox Wind Energy Ltd

फार्मा - Rainbow children

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Jan 2, 2025