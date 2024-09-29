scorecardresearch
फेस्टिव सीजन में इन 5 सेक्टर के शेयरों में बनेगा पैसा?

फेस्टिव सीजन में इन 5 सेक्टर के शेयरों में बनेगा पैसा?

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Sep 29, 2024 18:50 IST
Share Market
Share Market

शेयर बाजार में दमदार तेजी के बीच फेस्टिव सीजन आ गया है। त्योहारों का मौसम नजदीक आने के साथ कई ऐसे सेक्टर्स हैं, जहां शेयर मार्केट के निवेशक ध्यान दे सकते हैं। कंज्यूमर डिमांड में बढ़ोतरी और फेस्टिव सीजन के माहौल में कई इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलने की संभावना है, जिससे जाहिर सी बात हैं उन कंपनियों के स्टॉक्स भी फोकस में आ जाएंगे। ICRA के मुताबिकक 2025 के वित्तीय वर्ष के दूसरे हाफ में जीडीपी विकास 7% से अधिक होने की उम्मीद है, जो गवर्मेंट कैपेक्स में बढ़ोतरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से दबे हुए डिमांग के समर्थन में है।

ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस (FADA) के मुताबिक इस सेक्टर में त्योहारों के मौसम में अच्छी तेजी देखने को मिलती है।Maruti Suzuki, Tata Motors और Hyundai के ब्रांड पहले से ही Grand Vitara, Invicto जैसी प्रमुख लाइन में बुकिंग की भीड़ देख रहे हैं। टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक वाहनों की रेंज और ICE लाइन Curve, Safari, Harrier और Punch और नई  हुंडई मॉडल, जिसमें नया Creta शामिल है। तो ऐसे में ऑटो स्टॉक्स पर नजर रखी जा सकती है।

ज्वेलरी

जैसे ही भारत त्योहारों के मौसम की ओर बढ़ता है, ज्वेलरी क्षेत्र एक मजबूत रिवाइवल देखने को मिलता है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, इस त्योहार के मौसम में सोने के आभूषण की मांग 15-20% बढ़ने की उम्मीद है, जो उपभोक्ता खर्च में वृद्धि और पारंपरिक आभूषणों के प्रति नई रुचि से प्रेरित है। उपभोक्ता सोने, हीरे और कीमती रत्नों की ओर बढ़ रहे हैं,और केवल सोने के आभूषण की बिक्री 2024 में लगभग 750 टन होने की संभावना है, जैसा कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने रिपोर्ट किया है। पिछले कुछ दिनों से ज्वेलरी शेयरों में अच्छा अट्रैक्शन बना हुआ है।

उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स

भारत में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर इस त्योहार के मौसम में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, जो बढ़ती उपभोक्ता मांग और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के जरिए प्रेरित है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (IBEF) के अनुसार, बाजार 2025 तक 20 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो 20% से अधिक के CAGR पर बढ़ रहा है। स्मार्ट डिवाइस जैसे स्मार्टफोन और स्मार्ट होम एप्लायंसेज इस क्षेत्र में प्रमुख हैं और 2024 में स्मार्टफोन की बिक्री 200 मिलियन इकाइयों तक पहुंचने की उम्मीद है। स्मार्ट टीवी की मांग भी बढ़ रही है और यह साल-दर-साल 30% बढ़ने की संभावना है। तो ऐसे में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंपनियों के शेयर पर ध्यान दिया जा सकता है।

रियल एस्टेट

भारत के रियल एस्टेट बाजार ने 2024 में गणेश उत्सव के दौरान मुंबई में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में 10% की गिरावट देखी, जिसमें केवल 7,500 संपत्तियां रिजस्टर हुईं, जबकि 2023 में यह संख्या 8,300 थी। इस गिरावट का कारण ज्यादा इंट्रस्ट रेट और सतर्क खरीदार की भावना है। हालाँकि, त्योहारों का मौसम बिक्री को बढ़ाने की संभावना है, जिसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज और Brigade Group जैसे डेवलपर्स से कॉम्पिटिशन ऑफ़र पहले खरीदारों को आकर्षित करने के लिए हैं। विश्लेषकों का अनुमान है कि नवरात्रि और दिवाली के दौरान बिक्री में 15-20% की वृद्धि होगी। ऐसे में रियल एस्टेट स्टॉक्स में फोकस में आ सकते हैं।
 
रिटेल (अपैरल एंड फैशन)

भारत का और अपैरल एंड फैशन रिटेल क्षेत्र एक मजबूत त्योहार वापसी के लिए तैयार है, जिसमें बिक्री में 15-20% की वृद्धि की उम्मीद है। ‘स्वाइप-अप’ जनरेशन—जेन जेड और मिलेनियल्स—इस उछाल को प्रेरित कर रहे हैं, जिन्हें विशेष त्योहार ऑफ़र काफी प्रभावित करते हैं। प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफार्म जैसे मिंत्रा और अजियो साथ ही ऑफलाइन ब्रांड जैसे रिलायंस ट्रेंड्स, पहले से ही बढ़ते उपभोक्ता रुचि का अनुभव कर रहे हैं। भारत का फैशन रिटेल क्षेत्र, जिसकी कीमत 100 अरब डॉलर से अधिक है। महंगाई के दबाव के बावजूद इस सेक्टर में डबल-डिजिट वृद्धि की उम्मीद है, जिससे इस त्योहार का मौसमअपैरल एंड फैशन उद्योग के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है।

 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Sep 29, 2024