इन Large Cap कंपनियां का डिविडेंड यील्ड है सबसे ज्यादा! Top 10 LIST
हाल ही में ब्रोकरेज फर्म Axis Securities ने उन शेयरों की लिस्ट को शेयर किया है जिनका डिविडेंड यील्ड सबसे ज्यादा है। चलिए जानते हैं टॉप 10 में कौन-कौन सी कंपनियां हैं?
Top 10 Dividend Yield Large Cap Companies : अगर आप भी लार्ज कैप कंपनियों में निवेश करते हैं या फिर निवेश करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि वो कौन-कौन सी टॉप 10 कंपनियां है जो हर मौके पर डिविडेंड देती हैं जिसके कारण वो टॉप डिविडेंड यील्ड स्टॉक की लिस्ट में शामिल हैं।
हाल ही में ब्रोकरेज फर्म Axis Securities ने उन शेयरों की लिस्ट को शेयर किया है जिनका डिविडेंड यील्ड सबसे ज्यादा है। चलिए जानते हैं टॉप 10 में कौन-कौन सी कंपनियां हैं?
1. Vedanta Limited
मेटल इंडस्ट्री की इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड पिछले 12 महीने में 12% है। अगर रुपये में देखें तो ये 43.5 रुपये है।
2. Hindustan Zinc Ltd.
मेटल इंडस्ट्री की इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड पिछले 12 महीने में 7% है। अगर रुपये में देखें तो ये 29 रुपये है।
3. Coal India Limited
मेटल इंडस्ट्री की इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड पिछले 12 महीने में 7% है। अगर रुपये में देखें तो ये 26.35 रुपये है।
4. Oil And Natural Gas Corporation Ltd (ONGC)
ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री की इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड पिछले 12 महीने में 6% है। अगर रुपये में देखें तो ये 13.5 रुपये है।
5. Bharat Petroleum Corporation Ltd (BPCL)
ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री की इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड पिछले 12 महीने में 6% है। अगर रुपये में देखें तो ये 15.5 रुपये है।
6. Indian Oil Corporation Ltd. (IOC)
ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री की इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड पिछले 12 महीने में 5% है। अगर रुपये में देखें तो ये 7 रुपये है।
7. REC Ltd.
फाइनेंशियल इंडस्ट्री की इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड पिछले 12 महीने में 5% है। अगर रुपये में देखें तो ये 20.4 रुपये है।
8. HCL Technologies Ltd
आईटी इंडस्ट्री की इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड पिछले 12 महीने में 4% है। अगर रुपये में देखें तो ये 60 रुपये है।
9. Power Finance Corporation Ltd (PFC)
फाइनेंशियल इंडस्ट्री की इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड पिछले 12 महीने में 4% है। अगर रुपये में देखें तो ये 16.25 रुपये है।
10. Hero MotoCorp Limited
ऑटो इंडस्ट्री की इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड पिछले 12 महीने में 4% है। अगर रुपये में देखें तो ये 140 रुपये है।