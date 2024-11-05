Tilaknagar Industries: रिजल्ट के बाद झूमा स्टॉक, खत्म कर दी मंदी

जुलाई-सितंबर तिमाही के नतीजे आने के बाद Tilaknagar Industries के शेयरों में जबरदस्त उछाल देखा गया है। एक ही दिन में यह शेयर 18% चढ़ चुका है। लिकर कंपनी Tilaknagar Industries ने सोमवार को बाजार बंद होने के बाद तिमाही नतीजे जारी किए। कंपनी ने इस तिमाही में अब तक का सबसे हाई EBITDA दर्ज किया है।

कंपनी के मैनेजमेंट के अनुसार, बेहतर ब्रांड मिक्स के चलते मार्जिन में सुधार हुआ है, और कंपनी ने लागत में कमी लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस दौरान, आंध्र प्रदेश जैसे प्रमुख बाजारों में वॉल्यूम ग्रोथ भी दर्ज की गई। उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही की तुलना में दूसरी तिमाही का प्रदर्शन और भी बेहतर रहा है।

मैनेजमेंट का क्या कहना है?

कंपनी की कुल बिक्री में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का योगदान करीब 50% है। हालांकि, अब मैनेजमेंट का कहना है कि वे अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार पर ध्यान दे रहे हैं। कंपनी ने पूरे वित्तीय वर्ष के लिए ₹1,300 करोड़ की आय का लक्ष्य रखा है। Mansion House Brandy बनाने वाली Tilaknagar Industries, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ब्रांडी विक्रेता है। इसके अलावा, कंपनी व्हिस्की, जिन और रम भी बनाती है।

नतीजों का प्रदर्शन कैसा रहा?

दूसरी तिमाही में कंपनी की आय 5.8% बढ़कर ₹374.8 करोड़ हो गई। इस दौरान EBITDA 39.1% बढ़कर ₹66 करोड़ पहुंच गया। कंपनी का मार्जिन भी 13.4% से बढ़कर 17.6% हो गया। वॉल्यूम में 3.1% की वृद्धि हुई और यह 31 लाख तक पहुंच गया।

आज की तेजी के साथ, पिछले एक महीने में इस शेयर में 20% से अधिक की वृद्धि हुई है, जबकि पिछले छह महीनों में यह स्टॉक 47% से अधिक बढ़ा है। Tilaknagar Industries का 52-हफ्ते का उच्चतम स्तर ₹341.90 प्रति शेयर है, जबकि निचला स्तर ₹182.05 प्रति शेयर रहा है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

