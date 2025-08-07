इस लॉजिस्टिक्स कंपनी की बढ़ गई रेटिंग, रेवेन्यू और मुनाफे में भी शानदार तेजी

देश की जानी-मानी लॉजिस्टिक्स कंपनी TIGER Logistics (India) Ltd को एक बड़ी कामयाबी मिली है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी Infomerics ने कंपनी की रेटिंग बढ़ा दी है। अब कंपनी की लॉन्ग टर्म वाली रेटिंग A- (Stable) और शॉर्ट टर्म वाली रेटिंग A2+ हो गई है।

इस रेटिंग बढ़ोतरी का मतलब है कि कंपनी की कमाई अच्छी हो रही है, उस पर ज्यादा कर्ज नहीं है और वह अपने खर्च भी सही तरीके से संभाल रही है। इससे कंपनी को फ्यूचर में बैंक से सस्ते कर्ज लेने में मदद मिलेगी और बाजार में उसका भरोसा भी बढ़ेगा।

advertisement

कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 में ₹542 करोड़ की कमाई की, जो पिछले साल के मुकाबले 125% ज्यादा है। मुनाफे की बात करें तो कंपनी को ₹27 करोड़ का फायदा हुआ है। इसके साथ ही कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन यानी कमाई में से बचत भी बढ़कर 6.76% हो गया है।

TIGER Logistics के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हरप्रीत सिंह मल्होत्रा ने कहा कि ये रेटिंग अपग्रेड हमारे पूरे टीम की मेहनत और सही प्लानिंग का नतीजा है। इससे हमारी ग्रोथ और तेज होगी, खासकर जब हम नए लॉजिस्टिक्स सेक्टर जैसे TiGreen (रिन्यूएबल एनर्जी लॉजिस्टिक्स) में काम बढ़ा रहे हैं।

कंपनी ने हाल ही में “FreightJar” नाम से एक ऑनलाइन फ्रेट बुकिंग प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है। इससे छोटे कारोबारियों को कम कीमत पर तेज और आसान लॉजिस्टिक्स सर्विस मिल रही है। यह कंपनी के डिजिटल और टेक्नोलॉजी फोकस को दिखाता है।

कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति भी काफी मजबूत है। मार्च 2025 तक कंपनी के पास ₹51.16 करोड़ कैश था। कंपनी पर बहुत ही कम कर्ज है और उसका Gearing Ratio सिर्फ 0.25x है। वहीं, Current Ratio 3.42x है, जो बताता है कि कंपनी के पास जरूरत के वक्त खर्च करने के लिए पर्याप्त पैसा है।

TIGER Logistics भारत की एक पुरानी लॉजिस्टिक्स कंपनी है जो देश-विदेश में सामान पहुंचाने का काम करती है। कंपनी का काम ऑटोमोबाइल, फार्मा, टेक्सटाइल, डिफेंस और FMCG जैसे सेक्टर में फैला है। इसकी शुरुआत 2000 में हुई थी। आज यह BSE पर लिस्टेड एक मजबूत कंपनी मानी जाती है।

