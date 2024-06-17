₹165 से ₹3800 पर पहुँच इस स्टॉक ने बनाया मालामाल
शेयर मार्केट में कभी कोई स्टॉक आसमान से ज़मीन पर तो कभी रातों-रात ज़मीन से आसमान की बुलंदियों पर पहुँच जाता है। कब किसे शेयर मार्केट राजा और राजा से रंक बना दे कोई नहीं जानता। यहाँ निवेशकों को जितना ख़तरा रहता है उतना ही कभी-कभी फ़ायदा भी मिलता है।
कोविड-19 के दौरान शेयर बाज़ार
फ़िलहाल कोविड-19 के दौरान शेयर बाज़ार में एंट्री लेने वाली एक कंपनी ने बेहद ही ग़ज़ब का रिटर्न दिया है। कंपनी के नतीजों से सब ही हैरान रह गए हैं और निवेशकों की ख़ुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। यह डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है जिसका भाव ₹165 से ₹3800 से भी ऊपर प्रति शेयर पर पहुँच चुका है।
कंपनी के स्टॉक ने आसमान की बुलंदियों को तेज़ी से छुआ
इससे पता लगाया जा सकता है कि महज़ 5 वर्षों में ही इस कंपनी के स्टॉक ने आसमान की बुलंदियों को तेज़ी से छुआ है। इन वर्षों में इस कंपनी ने 2200 फ़ीसदी का रिटर्न दिया है। ये कोई बड़ी बात नहीं मगर हाँ स्टॉक मार्केट में एक अच्छी खबर ज़रूर है। जिसने इस कंपनी में 1 लाख रुपए लगाये होंगे आज उसके पास 23 लाख रुपए होंगे जो वाक़ेयी एक बढ़िया तरक़्क़ी है।
डिफेंस सेक्टर का स्टॉक
डिफेंस सेक्टर का ये स्टॉक Mazagon Dock Shipbuilders का है जिसने अपने निवेशकों को इतना अच्छा रिटर्न दिया है। इसके स्टॉक्स में तब तेज़ी देखने को मिली जब शुक्रवार को सरकार ने डिफेंस प्रॉडक्ट्स के निर्यात को लेकर नई नीति का ऐलान किया था। इसी के बाद Mazagon Dock के शेयर्स में क़रीब 18 फ़ीसदी का इज़ाफ़ा देखने को मिला जिससे शेयर्स के दाम बढ़कर अपने उच्च स्तर ₹3990 पर पहुँच गये और निवेशकों को मालामाल कर दिया। बता दें कि इस कंपनी का मार्केट कैप ₹78148 करोड़ है।