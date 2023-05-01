This Stock: 10 साल में 15,000% से ज्यादा का दिया रिटर्न

आज हम जिस Share के बारे में बात करने जा रहे हैं वो मल्टीबैगर स्टॉक है। इस स्टॉक ने 10 साल में अपने निवेशकों को 15,445 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। इस मल्टीबैगर स्टॉक ने पिछले पांच सालों में 1,700 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है। क्या आप इसका नाम जानना चाहते हैं। इस स्टॉक का नाम है Tanla Platforms

ये स्टॉक अपने 52-सप्ताह के हाई 1,509.05 रुपये से 55 प्रतिशत से अधिक नीचे है, जो 28 अप्रैल, 2022 को हिट हुआ था। मार्च तिमाही के नतीजों के बाद ब्रोकरेज इस मल्टीबैगर स्टॉक पर अपना तेजी का रुख बनाए हुए हैं क्योंकि उनका मानना है कि मार्जिन रिकवरी से स्टॉक में फिर से तेजी आ सकती है।

HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार, ने 1,050 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ इस आईटी स्टॉक पर 'खरीदें' रेटिंग दी है, जो 56 प्रतिशत से अधिक की तेजी का अनुमान लगा रही है। यस सिक्योरिटीज का मानना है कि ग्राहक जुड़ाव बढ़ाने के लिए तानला उद्योगों में CPAAS समाधानों की बढ़ती मांग पर एक विश्वसनीय क्षेत्र है। इसके अलावा, स्मार्टफोन के यूज में वृद्धि और अनिवार्य SMS की मांग CPaaS बाजार को चलाएगा।

कंपनी के बारे में

1999 में स्थापित, यह भारत में A2P SMSC सिस्टम को विकसित करने वाली पहली कंपनी थी। आज, दुनिया के सबसे बड़े CPaaS खिलाड़ियों में से एक के रूप में, ये कंपनी सालाना 800 बिलियन से अधिक इंटरैक्शन को प्रोसेस करती है और भारत के लगभग 63% A2P SMS ट्रैफ़िक को Trubloq के माध्यम से प्रोसेस करती है। ये कंपनी ब्लैकचेन पर काम करनी वाली भारत की प्रमुख कंपनियों में से एक बन गई है।

Tanla Platforms Limited का मुख्यालय हैदराबाद में है। इस कंपनी के शेयर NSE और BSE दोनों में लिस्टिड हैं। मार्च 2023 को समाप्त तिमाही के दौरान तानला का शुद्ध लाभ 120.30 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही के दौरान 140.60 करोड़ रुपये से YoY आधार पर 14.43 प्रतिशत कम था।

विशेषज्ञों द्वारा दी गई सिफारिशें, सुझाव, विचार और मत उनके अपने हैं। ये बिजनेस टुडे बाज़ार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।निवेशकों को कोई भी पोजिशन लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेनी चाहिए।