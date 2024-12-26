इस 60 रुपए के शेयर में मचाया धमाल! FIIs ने भी लगाया दांव

मल्टीबैगर स्टॉक्स में निवेश करने के लिए ऐसी कंपनियों का चयन करना जरूरी है जिनमें जबरदस्त ग्रोथ क्षमता हो। ऐसी ही एक कंपनी है जो पिछले कुछ सालों से दलाल स्ट्रीट पर हलचल मचा रही है और शानदार मल्टीबैगर रिटर्न्स दे रही है।

NSE की वेबसाइट के अनुसार, कंपनी ने अपनी शेयरों के फेस वैल्यू को 10:1 के रेश्यो में विभाजित किया है। जिसका मतलब है कि प्रत्येक शेयर को 10 हिस्सों में विभाजित किया गया। बंटने के बाद, स्टॉक की कीमत 100 रुपये से नीचे है

यह स्टॉक Cellecor Gadgets है, जो एक प्रमुख कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड है। Cellecor का Moglix के साथ साझेदारी कंपनी ने अब Moglix के साथ साझेदारी की घोषणा की है, जो एशिया की सबसे बड़ी और तेजी से बढ़ती B2B कॉमर्स कंपनी है। इस साझेदारी से कंपनी का कहना है कि यह उसकी गैजेट्स और एप्लायंसेस की लेटेस्ट रेंज को Moglix के B2B और B2C ई-कॉमर्स सिस्टम के जरिए से एक विस्तृत दर्शकों तक पहुंचाएगी। Moglix के पास 1,000 से अधिक एंटरप्राइज़ ग्राहक हैं और यह 120 से अधिक देशों में प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करता है।

कंपनी ने बयान में कहा है कि यह साझेदारी Cellecor के मिशन के साथ पूरी तरह मेल खाती है, जो हर घर और बिजनेस के लिए वैल्यू के हिसाब से भरोसेमंद कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रदान करना है। Moglix के विस्तृत नेटवर्क और डिजिटल कॉमर्स क्षमताओं के जरिए से अब Cellecor के उत्पाद बड़े एंटरप्राइज़ से लेकर छोटे और मंझले बिजनेस तक के एक विविध दर्शकों के लिए उपलब्ध होंगे।

Cellecor के शेयर की कीमत

NSE पर सूचीबद्ध इस स्टॉक ने पिछले 6 महीनों में 91 प्रतिशत की वृद्धि की है और एक साल में इसने निवेशकों की राशि को दोगुना कर दिया है, जिससे 130 प्रतिशत का शानदार रिटर्न मिला। इस स्टॉक ने पिछले तीन वर्षों में 575 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। तीन साल पहले यदि आप ने 1 लाख रुपये का निवेश किया होता, तो वह अब 5.75 लाख रुपये बन गया होता। शेयरहोल्डिंग पैटर्न के अनुसार, प्रमोटर्स के पास अक्टूबर के अंत तक 49.64 प्रतिशत की बहुमत हिस्सेदारी है। FIIs के पास कंपनी में लगभग 3 प्रतिशत हिस्सेदारी है।