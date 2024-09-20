पिछले 5 दिनों से इस छोटे से स्टॉक में रुक नहीं रहा Upper Circuit!

शुक्रवार को शेयर मार्केट ने फ्रेश हाई लगाया। सेंसेक्स 1200 अंक चढ़कर 84,588 प्वाइंट्स का नया 52 वीक हाई पर पहुंचा, तो वहीं निफ्टी का नया 52 वीक हाई 25,806 बन गया।

FMCG, मेटल, रियल्टी इंडेक्स में अच्छी बढ़त देखने को मिली। वहीं JSW Steel, Hindalco, Tata Steel, HDFC Life और Coal India निफ्टी का टॉप गेनर रहे जबकि NTPC, Titan Company, Cipla, Tata Motors और Asian Paints निफ्टी का टॉप लूजर रहे। अब बात करते हैं ऐसे स्टॉक की, जो 4 रुपए से भी कम का है और लगातार अपर सर्किट लग रहे हैं।

Sumeet Industries में लगातार लग रहा अपर सर्किट

तेजी के बाजार में छोटे से स्टॉक Sumeet Industries में बंपर तेजी जारी है। पूरे हफ्ते स्टॉक में शानदार तेजी रही है। स्टॉक की चाल को देखें तो करी-करीब हर रोज इसमें अपर सर्किट लगा है। शुक्रवार को Sumeet Industries के शेयर अपने पिछले बंद 3.61 रुपये से 5 प्रतिशत बढ़कर 3.79 के लेवल पर ओपन हुए और इसी लेवल पर बंद हुआ।

बिजनेस मॉडल

Sumeet Industries साल 1998 में स्टेबलिश हुई। कंपनी ने एक यार्न मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के तौर पर शुरुआत की। समय के साथ इसने पॉलिएस्टर इंडस्ट्री में अपने एक अलग पहचान बनाई है। फिलहाल Polyester Yarns, Polyester Chips और Texturizing Yarn से जुड़ा बिजनेस कर रही है। कंपनी का मार्केट कैप 38.6 करोड़ का है, जबकि कर्ज 490 करोड़ का है। Book Value, ROCE और Stock P/E सभी नेगेटिव है। कंपनी फिलहाल लॉस मेकिंग है। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 0.00% यानि नहीं है।

कैसे दिए रिटर्न?

Sumeet Industries के शेयर पिछले 5 करोबारी सेशन में 20.70% प्रतिशत से ज्यादा का उछाल दे चुके हैं। वहीं, 1 महीने के दौरान स्टॉक में नेगेटिव रिटर्न मिला है। हालांकि 6 महीने के दौरान इसने निवेशकों को 38 प्रतिशत का शानदार रिटर्न दिया है. लेकिन एक साल की अवधि में महज 27 फीसदी का इजाफा दर्ज किया गया है।