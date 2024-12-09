ये Multibagger Stock अपने 52 वीक हाई के नजदीक, 5 सालों में 550 प्रतिशत का रिटर्न

सोमवार के ट्रेडिंग सत्र में PC Jeweller के शेयर की कीमत प्रेफरेंशियल शेयर आवंटन से पहले 4% से अधिक बढ़ गई। एक्सचेंज को की गई फाइलिंग में PC Jeweller ने घोषणा की कि इसका बोर्ड 11 दिसंबर 2024, बुधवार को बैठक करेगा, ताकि निजी प्लेसमेंट के जरिए से प्रेफरेंशियल आवंटन के जरिए 5,17,11,462 इक्विटी शेयरों के जारी करने को मंजूरी दी जा सके। आज PC Jeweller का शेयर ₹175 प्रति शेयर पर खुला और इंट्राडे हाई ₹179 प्रति शेयर तक पहुंचा, जबकि इंट्राडे लो ₹168.50 प्रति शेयर था।

एंजल वन के इक्विटी टेक्निकल और डेरिवेटिव एनालिस्ट, राजेश भोसले के मुताबिक PC Jeweller के शेयर की कीमतों ने हाल ही में ₹140 के निचले स्तर से महत्वपूर्ण रिकवरी दिखाई है और डेली चार्ट पर फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि ₹185 के पिछले उच्च स्तर की ओर एक ऊपर की दिशा में हलचल हो सकती है, जो एक महत्वपूर् रजिस्टेंस का काम करता है। निचले स्तर पर 170 पर सपोर्ट बना हुआ है।

PC Jeweller ने यह भी घोषणा की है कि 16 दिसंबर 2024 को इसके इक्विटी शेयरों के विभाजन के लिए रिकॉर्ड डेट होगी। इस कदम में ₹10 के फेस वैल्यू वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर ₹1 के फेस वैल्यू वाले 10 इक्विटी शेयरों में बांटा जाएगा। इसका मतलब है कि स्टॉक स्प्लिट रेशेयो 1:10 होगा। यह कंपनी के इतिहास में पहला स्टॉक स्प्लिट है।

PC Jeweller का फोकस ट्रेडिंग बिजनेस, निर्माण और विभिन्न प्रकार की ज्वेलरी और आर्टिकल्स की बिक्री परहै। उनके प्रोडक्ट्स में सोने, हीरे, चांदी और कीमती रत्नों के सुंदर डिजाइन शामिल हैं। कंपनी ने Q2 FY 2025 में ₹505 करोड़ की घरेलू बिक्री दर्ज की, जबकि Q2 FY 2024 में यह ₹33 करोड़ थी। FY2025 के पहले हाफ में बिक्री ₹906 करोड़ रही, जो FY 2024 के पहले हाफ में ₹101 करोड़ थी।

इसके अलावा कंपनी का EBITDA में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया, जिसमें Q2 FY 2025 में ₹129 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया गया, जबकि Q2 FY 2024 में ₹23 करोड़ का घाटा था। FY 2025 के पहले हाफ में कंपनी ने ₹218 करोड़ का प्रॉफिट हासिल किया, जबकि FY 2024 के पहले हाफ में ₹65 करोड़ का घाटा था। कंपनी ने एक्सचेंज को बताया,गोल्ड इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी में 15% से घटाकर 6% करने का जो ऐलान किया गया, उसने भी Q2 FY 2025 के मजबूत परिणामों में योगदान किया।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।