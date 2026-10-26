Jio IPO Allotment: BSE, NSE और Kfin Tech का DIRCET LINK; ऐसे चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस

Jio IPO Allotment Status: शेयर बाजार में आज सभी की नजर Jio Platforms Ltd के आईपीओ के अलॉटमेंट पर है। आप BSE, NSE और रजिस्ट्रार Kfin Technologies Ltd के डायरेक्ट लिंक से अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। इस आर्टिकल में आपको इन तीनों ही प्लेटफॉर्म का DIRECT LINK मिल जाएगा जहां आप अपना सिर्फ PAN कार्ड का नंबर डालकर अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग 28 अक्टूबर 2026 को NSE और BSE पर होने की संभावना है।

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BSE का DIRECT LINK

सबसे पहले आप इस लिंक पर क्लिक करें https://www.bseindia.com/investors/appli_check

इसके बाद Issue Type में Equity पर क्लिक करें।

इसके बाद कंपनी का नाम Jio Platforms Ltd का नाम चुनें।

इसके बाद Application No. या PAN No. के डालकर Captcha दर्ज करें और Submit पर क्लिक करें। इसके बाद आपको अलॉटमेंट स्टेटस दिख जाएगा।

NSE का DIRECT LINK

सबसे पहले आप इस लिंक पर क्लिक करें https://www.nseindia.com/invest/check-trades-bids-verify-ipo-bids

इसके बाद आपको कंपनी का Symbol यानी JPL को चुनें।

इसके बाद PAN No. या Application No. के डालकर Submit पर क्लिक करें। इसके बाद आपको अलॉटमेंट स्टेटस दिख जाएगा।

Kfin Technologies Ltd का DIRECT LINK

सबसे पहले आप इस लिंक पर क्लिक करें https://ipostatus.kfintech.com/

इसके बाद Select IPO में जाकर Jio Platforms को चुनें। ध्यान दें की कंपनी का नाम तभी दिखेगा जब अलॉटमेंट का समय होगा।

इसके बाद आप PAN पर क्लिक करें और अपना पैन कार्ड नंबर डालकर Submit पर क्लिक करें। इसके बाद आपको अलॉटमेंट स्टेटस दिख जाएगा।

Jio Platforms IPO के बारे में

जियो प्लेटफॉर्म्स का ₹30,213 करोड़ का आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश इश्यू था। इसके तहत कंपनी ने 27 करोड़ नए शेयर जारी किए थे। इस आईपीओ के लिए बोली 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2026 तक लगाई गई थी।

आईपीओ के लिए प्रति शेयर इश्यू प्राइस ₹1,119 तय किया गया है। एक लॉट में 12 शेयर हैं, यानी रिटेल निवेशकों को कम से कम ₹13,428 निवेश करने थे।