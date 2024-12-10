scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारये Multibagger Solar Stock रिकॉर्ड हाई के नजदीक, 5 साल में दिए 12,182 प्रतिशत रिटर्न

ये Multibagger Solar Stock रिकॉर्ड हाई के नजदीक, 5 साल में दिए 12,182 प्रतिशत रिटर्न

एक स्मॉल-कैप स्टॉक ने पिछले कुछ सालों में शानदार रिटर्न्स दिए हैं। इस कंपनी के शेयर जो सोलर प्रोडक्ट्स, EV चार्जर्स, DC चार्जर्स और होम AC चार्जर्स के कारोबार में हैं। पिछले 5 सालों में 12,182 प्रतिशत तक की बढ़त दिखाई है।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 10, 2024 15:50 IST

एक स्मॉल-कैप स्टॉक ने पिछले कुछ सालों में शानदार रिटर्न्स दिए हैं। इस कंपनी के शेयर जो सोलर प्रोडक्ट्स, EV चार्जर्स, DC चार्जर्स और होम AC चार्जर्स के कारोबार में हैं। पिछले 5 सालों में 12,182 प्रतिशत तक की बढ़त दिखाई है। यह स्टॉक Servotech Power Systems है, जो NSE पर लिस्टेड है।

advertisement

यह स्मॉल-कैप स्टॉक, फिलहाल ₹184 पर ट्रेड पर खुला। यह अपने रिकॉर्ड हाई ₹205.40 के करीब पहुंचने वाला है, जिसे इस वर्ष 26 सितंबर को छुआ था।

सर्वोटेक पावर सिस्टम्स 
यह मल्टीबैगर सोलर स्टॉक, जो पिछले साल 21 दिसंबर ₹73 का 52-वीक लो स्तर पर था। तब से शेयर में बंपर उछाल आ चुका है। इसने मार्च, मई और नवंबर को छोड़कर हर महीने हरे निशान में बंद किया है, जो एक स्थिर ऊपर की ओर बढ़ते ट्रेंड को दर्शाता है।

ट्रेंडलाइन के मुताबिक, यह स्टॉक पिछले एक साल में 142 प्रतिशत, पिछले तीन साल में 4,324 प्रतिशत और पिछले पांच साल में 12,182 प्रतिशत बढ़ा है।

एक्सचेंज में दाखिल एक फाइलिंग के अनुसार, इस कंपनी ने जो खुद को भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जर निर्माता मानती है, जर्मन फर्म LESSzwei GmbH के साथ साझेदारी की घोषणा की है, ताकि जर्मनी में माइक्रो-मोबिलिटी के लिए 100 प्रतिशत सोलर-पावर्ड ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा सके।

कंपनी ने कहा कि भारत के सबसे बड़े ईवी चार्जर निर्माता ने LESSzwei GmbH के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है, जो एक वैश्विक जर्मन कंपनी है जो जर्मन सरकार को सतत विकास के क्षेत्र में अपनी बुनियादी ढांचा नीति के उद्देश्यों को पूरा करने में समर्थन देती है, ताकि जर्मनी के शहरी क्षेत्रों में माइक्रो-मोबिलिटी जैसे ई-बाइक, ई-स्कूटर और ई-कार्गो बाइक्स के लिए 100 प्रतिशत सोलर-पावर्ड ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित और लागू किया जा सके।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Dec 10, 2024