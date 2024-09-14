scorecardresearch
ये मल्टीबैगर PSU bank बनने वाला है रॉकेट! जानिए स्टॉक का नया टारगेट

लोकसभा चुनाव के बाद से सरकारी बैंकिंग स्टॉक्स में धीमापन देखने को मिल रहा है। NIFTY PSU BANK की चाल को देखें तो पिछले एक महीने में 1.26% और 10 प्रतिशत नेगेटिव रिटर्न मिला है। इस गिरावट के दौर में ब्रोकरेज Emkay Global Financial Services एक सरकारी स्टॉक पर बुलिश है।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Sep 14, 2024 19:46 IST
Multibagger Stocks


लोकसभा चुनाव के बाद से सरकारी बैंकिंग स्टॉक्स में धीमापन देखने को मिल रहा है। NIFTY PSU BANK की चाल को देखें तो पिछले एक महीने में  1.26% और 10 प्रतिशत नेगेटिव रिटर्न मिला है। इस गिरावट के दौर में ब्रोकरेज Emkay Global Financial Services एक सरकारी स्टॉक पर बुलिश है। डोमेस्टिक ब्रोकरेज का मानना है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक अच्छे रिटर्न दे सकता है।

Emkay Global Financial Services ने Indian Bank को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। पिछले एक महीने में ये स्टॉक 6 प्रतिशत नेगेटिव रिटर्न दे चुका है। वहीं 6 महीने में 5.78% उछला है। मौजूदा स्तर स्टॉक का 520 रुपए प्रति शेयर है।

ग्लोबल ब्रोकरेज का कहना है कि कि इस PSU Bank Stock का फंडामेंटल मजबूती दिख सकती है। ऐसे में स्टॉक में आया करेक्शन लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। Emkay Global ने Indian Bank शेयर के लिए 675 रुपए प्रति शेयर का टारगेट दिया है। इस हिसाब से देखा जाए तो मौजूदा स्तर के मुकाबले ये टारगेट 30% ज्यादा है। ब्रोकरेज का मानना है कि इस बैंक के टॉप मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है। बैंक के फंडामेंटल्स मजबूत दिख रहे हैं।

इसका अलावा ब्रोकरेज का मानना है कि इंडियन बैंक आने वाले वक्त में 13-14% का क्रेडिट ग्रोथ मेंटेन कर सकता है। वहीं इंटरेस्ट मार्जिन 3.25% के ऊपर बने रहने की उम्मीद है। इसके अलावा रिटर्न ऑन असेट्स (RoE) को 1% से ज्यादा करने पर फोकस है। असेट क्वॉलिटी में सुधार पर लगातार फोकस है। ऐसे में लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए यह करेक्शन खरीद का अच्छा मौका है.

(डिस्‍क्‍लेमर: बिजनेस टुडे बाजार की ओर से किसी भी स्‍टॉक्‍स में निवेश की सलाह नहीं दी जा रही है। कहीं भी निवेश से पहले SEBI रजिस्टर्ड एडवाइजर से राय जरूर लें)

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Sep 14, 2024