इन Penny Stocks ने एक हफ्ते में ही निवेशकों को किया मालामाल!
इस पूरे हफ्ते दोनों सेंसेक्स और निफ्टी दायरे में रहे। इन सब के बीच कई शेयरों ने लगातार अपर सर्किट हिट किए और कई पेनी स्टॉक्स ने मल्टीबैगर पैसा बनाया।
इस हफ्ते घरेलू बेंचमार्क सूचकांकों ने चौथे लगातार हफ्ते अपनी पॉजिटिव पॉजिशन बनाए रखी, जिसमें कंसोलिडेशन के बीच लगभग आधे प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। पूरे हफ्ते दोनों सेंसेक्स और निफ्टी दायरे में रहे। इस सब के बीच कई शेयरों ने लगातार अपर सर्किट हिट किए और कई पेनी स्टॉक्स ने मल्टीबैगर पैसा बनाया।
पिछले एक हफ्ते में कई पेनी स्टॉक्स ने 22 प्रतिशत से 29 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की। यहां कुछ ऐसे 7 शेयरों शेयर्स हैं जो BSE पर ₹50 से कम कीमत पर ट्रेड हो रहे हैं।
पेनी स्टॉक्स जो ₹50 के नीचे ट्रेड हो रहे हैं:
Virtualsoft Systems
BSE पर ₹10 के नीचे ट्रेड करने वाले सॉफ़्टवेयर प्रोडक्ट्स की कंपनी के शेयरों ने पिछले एक हफ्ते में 21.25 प्रतिशत की वृद्धि की। शुक्रवार को Virtualsoft Systems के शेयर ₹8.56 पर बंद हुए।
Blue Coast Hotels
होटल्स और रिसॉर्ट्स कंपनी की मार्केट कैप ₹17.45 करोड़ है और इसके शेयर शुक्रवार को ₹13.69 पर बंद हुए। एक हफ्ते में Blue Coast Hotels के शेयरों ने 21.47 प्रतिशत की वृद्धि की।
Siddheswari Garments
इस छोटे कैप कंपनी के शेयर शुक्रवार को ₹25.16 पर बंद हुए। पिछले एक हफ्ते में कंपनी के शेयरों ने 26.56 प्रतिशत की वृद्धि की।
Venmax Drugs and Pharmaceuticals
इस फार्मा कंपनी के शेयर शुक्रवार को ₹9.21 पर बंद हुए और इसकी मार्केट कैप ₹4.83 करोड़ है। पिछले हफ्ते, इस स्टॉक ने 27.21 प्रतिशत की वृद्धि की।
Subhash Silk Mills
टेक्सटाइल उत्पादों की कंपनी की मार्केट कैप ₹19.22 करोड़ है और इसके शेयर शुक्रवार को ₹45.33 पर बंद हुए। Subhash Silk Mills के शेयरों में पिछले एक हफ्ते में 27.51 प्रतिशत का उछाल आया।
Teamo Productions HQ
₹3 के नीचे ट्रेड होने वाले इस सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी के शेयरों ने पिछले एक हफ्ते में 38.04 प्रतिशत रिटर्न दिया।
Welcure Drugs & Pharmaceuticals
इस फार्मा स्टॉक ने पिछले एक हफ्ते में 39.41 प्रतिशत की जबरदस्त वृद्धि की।
डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।