साल 2025 में इन 2 Real Estate Stock में आएगी छप्परफाड़ तेजी!

ब्रोकरेज फर्म Antique ने वित्तीय वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में Aditya Birla Real Estate, Prestige Estates, Sobha, Sunteck Realty और Kolte-Patil Developers के लिए सीमित या कोई नई परियोजना लॉन्च न होने के कारण रियल एस्टेट बिक्री बुकिंग्स में सुस्ती का अनुमान जताया है।

इसके उल्ट Godrej Properties, Macrotech Developers, DLF, Oberoi Realty और Brigade Enterprises से मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद है, जो नई लॉन्च और पर्याप्त इन्वेंट्री के जरिए समर्थित स्थिर बिक्री को बढ़ावा देंगे। वित्तीय वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में अदित्य बिड़ला रियल एस्टेट, प्रेस्टिज एस्टेट्स, सोभा, गोडरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, श्रीराम प्रॉपर्टीज और कोलते-पाटिल डेवलपर्स जैसे खिलाड़ियों से लॉन्च में बढ़ोतरी का अनुमान है।

हालांकि, एंटीक ने अपनी रिसर्च नोट में कहा कि इनमें से अधिकांश रियल एस्टेट खिलाड़ी वित्तीय वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में अपनी परियोजना लॉन्च लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम होंगे, कुछ एक या दो खिलाड़ी इसमें कमी महसूस कर सकते हैं। Aditya Birla Real Estate और Oberoi Realty इस ब्रोकरेज के साल के शीर्ष चयन बने हुए हैं।

निफ्टी रियल्टी इंडेक्स ने पिछले साल लगभग 34% का गेन्स हासिल किया। इस इंडेक्स ने 2023 में भी करीब 82% का गेन्स देखा था। यह पिछले 6 सालों में पांचवां मौका था जब इस इंडेक्स ने कैलेंडर वर्ष में सकारात्मक रिटर्न दिया है। इंडेक्स के 10 स्टॉक्स में से 9 ने इस वर्ष सकारात्मक रिटर्न दिया, जिसमें लाभ 15% से लेकर 63% तक रहा।

निफ्टी रियल्टी इंडेक्स पर एकमात्र ऐसा स्टॉक जो पिछले कैलेंडर वर्ष में सकारात्मक रिटर्न नहीं दे पाया, वहMahindra Lifespace Developers था, जिसने 2024 में 14% की गिरावट दर्ज की।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।