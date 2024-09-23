ये सरकारी रेलवे शेयर निवेशकों का पैसा डूबा सकता है!

कुछ वक्त पहले तक सरकारी रेलवे स्टॉक में निवेशकों का खूब पैसा बना। लेकिन अब इस सेक्टर के शेयरों की चाल ठंडी है। दूसरी ओर कई ब्रोकरेज का मानना है कि एक ऐसा PSU रेलवे शेयर है जो निवेशकों के लिए सिर दर्द बन सकता है।

Container Corporation of India Ltd (Concor) पर रिपोर्ट

advertisement

Goldman Sachs ने सरकारी रेलवे कंपनी Container Corporation of India Ltd (Concor) पर अपनी रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी की अर्निंग परफॉर्मेंस खराब रही है। साथ ही रेल कंटेनर ट्रैफिक में आगे ग्रोथ आउटलुक भी कमजोर ही दिख रहा है। कंपनी के सामने बढ़ते कॉम्प्टिशन से बिजनेस और मार्केट शेयर को लेकर चुनौतियां हैं। यहां तक के स्टोरेज और हैंडलिंग रेट्स भी 9000 रुपए से घटकर 2000 रुपए पर पहुंच गए हैं। कंपनी को रोड औऱ दूसरे CTOs से कंपिटिशन मिल रहा है, जिससे वॉल्यूम और मार्जिन प्रेशर में है।

वहीं दूसरी ओर ब्रोकरेज का ये भी कहना है कि सरकार ने EXIM Trade और CCRI मार्जिन के रिस्क को लेकर सुधारात्मक कदमों का एलान किया है, जिसका फायदा कंपनी को मिल सकता है। इससे शिपिंग कॉस्ट घटाने में मदद मिलेगी।

ब्रोकरेज की राय

रेलवे कंपनी Container Corporation of India Ltd के शेयरों में लगातार खराब प्रदर्शन के बीच ब्रोकरेज ने स्टॉक से निकलने की सलाह दी है। Concor पर ब्रोकरेज फर्म Goldman Sachs ने रेटिंग को घटा दिया है, साथ ही इसपर टारगेट प्राइस में भी कटौती की गई है। टारगेट प्राइस को 850 से घटाकर 820 प्रति शेयर कर दिया गया है। फर्म ने कहा कि

वहीं दूसरी Morgan Stanley ने भी Concor की रेटिंग को घटाकर डाउनग्रेड कर दिया है। वहीं टारगेट प्राइस भी 1083 रुपए प्रति शेयर के भाव से सीधा 774 रुपए प्रति शेयर कर दिया है।

(डिस्क्लेमर: बिजनेस टुडे बाजार की ओर से यहां किसी भी स्टॉक में निवेश की सलाह नहीं दी जा रही है। कहीं भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय लें।