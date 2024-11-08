इस बुधवार को शेयर बाजार रहेगा बंद

शेयर बाजार 20 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र में मतदान के कारण बंद रहेगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने अपने सर्कुलर में इसकी जानकारी दी है। साथ ही, मार्केट हॉलीडे लिस्ट के अनुसार, 15 नवंबर को गुरु नानक जयंती के अवसर पर भी बाजार बंद रहेगा।

दिसंबर की छुट्टियाँ

दिसंबर में शनिवार और रविवार के अलावा केवल एक दिन और छुट्टी होगी, जो कि 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर है। इस महीने में कुल 10 दिन बाजार बंद रहेगा, जिसमें साप्ताहिक अवकाश भी शामिल हैं।

2024 के अवकाश

इस साल 2024 में 22 जनवरी से लेकर 25 दिसंबर तक शेयर बाजार कुल 15 दिन बंद रहा है। इन छुट्टियों के अलावा हर सप्ताह शनिवार और रविवार को बाजार नहीं खुला।