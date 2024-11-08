इस बुधवार को शेयर बाजार रहेगा बंद

scorecardresearch
शेयर बाजार 20 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र में मतदान के कारण बंद रहेगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने अपने सर्कुलर में इसकी जानकारी दी है। साथ ही, मार्केट हॉलीडे लिस्ट के अनुसार, 15 नवंबर को गुरु नानक जयंती के अवसर पर भी बाजार बंद रहेगा।

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Nov 8, 2024 17:13 IST
शेयर बाजार 20 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र में मतदान के कारण बंद रहेगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने अपने सर्कुलर में इसकी जानकारी दी है। साथ ही, मार्केट हॉलीडे लिस्ट के अनुसार, 15 नवंबर को गुरु नानक जयंती के अवसर पर भी बाजार बंद रहेगा।

दिसंबर की छुट्टियाँ

दिसंबर में शनिवार और रविवार के अलावा केवल एक दिन और छुट्टी होगी, जो कि 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर है। इस महीने में कुल 10 दिन बाजार बंद रहेगा, जिसमें साप्ताहिक अवकाश भी शामिल हैं।

2024 के अवकाश

इस साल 2024 में 22 जनवरी से लेकर 25 दिसंबर तक शेयर बाजार कुल 15 दिन बंद रहा है। इन छुट्टियों के अलावा हर सप्ताह शनिवार और रविवार को बाजार नहीं खुला।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
