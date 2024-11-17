Share Market की अब होगी अग्नि परीक्षा! जानिए अगले बड़े ट्रिगर्स

इस साल भारतीय स्टॉक मार्केट में कई बड़े-बड़े रिकॉर्ड टूटे हैं। बाजार में लगातार करेक्शन को फेज देखने को मिल रहा है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ट्रिगर्स के चलते बीयर्स बाजार पर हावी होते दिखे हैं। 18 अक्टूबर से शुरु हो रहे इस नए हफ्ते में कई अहम ट्रिगर्स हैं, जहां निवेशकों को ध्यान देना चाहिए।



नवंबर के तीसरे हफ्ते में निवेशकों की नजर विधानसभा चुनाव, विदेशी निवेशकों की बिकवाली, मिडिल ईस्ट जियोपॉलिटिकल टेंशन, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड, अमेरिकी डॉलर, क्रूड ऑयल प्राइस, घरेलू और विदेशी मेक्रोइकोनॉमिक डाटा शामिल है।

पिछले हफ्ते Sensex और Nifty 50 में गिरावट देखी जा रही है। सितंबर 2024 को बने 26277 के हाई से बाजार 10 प्रतिशत टूट चुका है। Nifty 50 इंडेक्स 2.50 प्रतिशत टूट कर 23,532 के लेवल पर आ गया। वहीं BSE Sensex भी 2.40 प्रतिशत गिरकर 77,580 प्वाइंट्स पर पहुंच गया। इतना ही नहीं अप्रैल 2023 के बाद NSE बेंचमार्क 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चला गया है।

वहीं दूसरी ओर हेवीवेट स्टॉक्स के फ्लैट रिजल्ट्स के चलते दबाव बना हुआ है। वहीं रिटेल मंहगाई यानि CPI के आंकड़ों ने सिरदर्दी बढ़ाई है, क्योंकि ये RBI के कंफर्ट जोन से बाहर चली गई है। सबसे ज्यादा metals, FMCG और auto सेक्टर पर असर देखने को मिला है। वहीं IT सेक्टर ने मजबूत स्थिति पेश की है। हफ्ते भर में Midcap और smallcap इंडेक्स ने भी करीब 4 प्रतिशत का नुकसान झेला है। 13 में से 12 सेक्टर नुकसान में रहे हैं। वहीं Nifty Bank इंडेक्स भी 3 प्रतिशत टूटा है।

Foreign Portfolio Investors (FPIs) की बात की जाए तो नवंबर महीने की शुरुआत से लेकर अबतक ये करीब 22,420 करोड़ रुपये की बिकवाली कर चुके हैं।

लगातार बढ़ती बॉन्ड यील्ड और मजबूत होता डॉलक भी इमर्जिंग मार्केट्स के लिए चुनौती बना हुआ है। 10 साल की यील्ड करीब 4.44 प्रतिशत पर आ गई है। वहीं डॉलर इंडेक्स 106.68 रुपए पर पहुंच गया है। बढ़ती हुई बॉन्ड यील्ड और मजबूत डॉलर के चलते विदेशी निवेशकों का मोह इमर्जिंग मार्केट्स से भंग हो रहा है।

हालांकि इस हफ्ते कई नए IPOs आ रहे हैं। जिसमें NTPC Green Energy का आईपीओ 19 नवंबर को खुल रहा है, जबकि Zinka Logistics Solution का इश्यू 18 नवंबर को बंद हो रहा है। इसके साथ ही कई SME सेगमेंट से भी IPO एंट्री देने जा रहे हैं।

