इस Defence Stock में गिरावट का दौर खत्म! अब आएगी बड़े वाली तेजी?

एक ऐसा सरकारी डिफेंस स्टॉक, जिसे कुछ वक्त पहले तक मार्केट एक्सपर्ट अंडर वैल्यू बता रहे थे। पिछले एक साल में पैसा डबल करने वाला स्टॉक बीते एक महीने में 6 प्रतिशत नीचे जा चुका है। अब ऐसे में सवाल है कि इस डिफेंस स्टॉक में गिरावट का दौर खत्म हो गया है? इस शेयर में बंपर तेजी की संभावनाएं बन रही हैं? आइये तमाम सवालों के जवाब जानते हैं।



स्टॉक को क्यों चुना?

ब्रोकर फर्म Macquarie ने Bharat Electronics Ltd (BEL) पर कवरेज शुरु की है। ब्रोकरेज की ओर से कंपनी के फंडामेंटल्स से लेकर स्टॉक के आगे टारगेट के बारे में जानकारी दी गई है। उनका कहना है कि इस डिफेंस PSU के रेवेन्यू में सालाना 15% की बढ़ोतरी की उम्मीद है जबकि EBITDA मार्जिन इस साल 23% से 25% के बीच रहने की संभावना है। Macquarie का मानना है कि BEL को चालू वित्तीय वर्ष के लिए लगभग ₹25,000 करोड़ का ऑर्डर इनफ्लो होने की उम्मीद है। इस साल 11 सितंबर को साझा किए गए अंतिम अपडेट के मुताबिक, जब कंपनी ने ₹1,155 करोड़ के ऑर्डर जीते थे, BEL का कुल ऑर्डर इनफ्लो वित्तीय वर्ष 2025 के लिए ₹7,075 करोड़ था।

advertisement

मैक्वेरी ने अपनी नोट में लिखा है कि सभी की नजरें इस बात पर होंगी कि BEL वर्तमान वित्तीय वर्ष के जुलाई से दिसंबर में कितने ऑर्डर सुरक्षित करता है। चालू वित्त वर्ष में मौजूदा ऑर्डर इनफ्लो पिछड़ रहा है, लेकिन यह चिंता का विषय नहीं है। जबकि BEL का ऑर्डर बैकलॉग इसकी ग्रोथ का सपोर्ट करता रहेगा।

तीन महत्वपूर्ण बिंदु

ब्रोकर ने BEL के सितंबर तिमाही रिजल्ट्स के बाद तीन महत्वपूर्ण पहलुओं पर स्पष्टता मांगी है, जो आगे चलकर स्टॉक को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती हैं।

1) पाइपलाइन ऑर्डर्स पर अपडेट, विशेष रूप से QR-SAM (क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल) सेगमेंट में, जो ₹25,000 करोड़ से ₹30,000 करोड़ के बीच ट्रांचों में इकट्ठा होता है और मैक्वेरी के मुताबिक ये स्टॉक के लिए अगला प्रमुख ट्रिगर होगा।

2) मैक्वेरी के अनुसार, आने वाले अर्निंग कॉल के दौरान सप्लाई चेन और मार्जिन प्रवृत्तियों पर अपडेट अन्य महत्वपूर्ण निगरानी बिंदु होंगे।

3) BEL निफ्टी 50 इंडेक्स में नए हो रही है और यह 30 सितंबर से बेंचमार्क इंडेक्स पर ट्रेड करना शुरू करेगा।

नया टारगेट

ब्रोकरेज का कहना है कि BEL वित्तीय वर्ष 2025 के लिए दी गई गाइडेंस को पूरा करने की दिशा में है। स्टॉक पर "आउटपरफॉर्म" की रेटिंग दी गई है और होल्ड करने की सलाह है। Bharat Electronics का नया टारगेट ₹350 रुपए दिया गया है। जो शेयर में 20% प्रतिशत के उछाल को दर्शाता है। BEL पर 26 विश्लेषकों में से 18 ने स्टॉक पर "खरीदें" रेटिंग बनाए रखी है। वहीं तीन ने 'होल्ड' सिफारिश दी है, जबकि पांच ने "बेचें" की रेटिंग दी है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।