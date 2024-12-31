खुल गया साल का आखिरी IPO, GMP में अच्छा उछाल! जानिए निवेश से बनेगा कितना पैसा

Indo Farm Equipment Ltd. का ₹260.15 करोड़ का प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) मंगलवार यानि 31 दिसंबर को बोलियों के लिए खुल गया गया है। आइये जानते हैं कि इस IPO में निवेश करना चाहिए या नहीं? साथ ही ग्रे मार्केट में क्या स्थिति चल रही है।

कंपनी ने प्राइस बैंड ₹204-215 प्रति शेयर तय किया है। निवेशक न्यूनतम 69 इक्विटी शेयरों के लिए आवेदन कर सकते हैं और उसके बाद इसके मल्टीपल में भी निवेश किया जा सकता है। इस ऑफर के लिए बोलियां 2 जनवरी 2025 को बंद हो जाएंगी। शेयर आवंटन की तारीख 3 जनवरी 2025 रहेगी तो लिस्टिंग की डेट 7 जनवरी 2025 तय की गई है।

इंडो फार्म इक्विपमेंट का आईपीओ ₹185 करोड़ तक के फ्रैश इस्यू और 35 लाख शेयरों तक की ऑफर फॉर सेल (OFS) का मिश्रण है, जिससे कुल निर्गम आकार ₹260 करोड़ होगा। निवेश प्रस्ताव के खुलने से पहले कंपनी ने 30 दिसंबर को लॉन्च किए गए अपने एंकर बुक के जरिए 11 संस्थागत निवेशकों से ₹78.04 करोड़ जुटाए हैं। इन निवेशकों में से नेगन अनडिस्कवर्ड वैल्यू फंड सबसे बड़ा एंकर निवेशक है, जिसने ₹15 करोड़ में 6.97 लाख शेयर खरीदे, इसके बाद निवेशाय हेजहॉग्स फंड और राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीज हैं, जिन्होंने इंडो फार्म इक्विपमेंट में ₹10 करोड़ का निवेश किया।

इसके अलावा शुभम कैपिटल और इंडिया इक्विटी फंड ने ₹7 करोड़ और ₹6 करोड़ के शेयर खरीदे। छत्तीसगढ़ इन्वेस्टमेंट्स, सेंट कैपिटल फंड, विकासा इंडिया, आशीका ग्लोबल सिक्योरिटीज, शाइन स्टार बिल्ड कैप और स्मार्ट होराइजन ऑपर्च्युनिटी फंड ने ₹5 करोड़ का निवेश किया।

कुल मिलाकर, 13 निवेशकों ने प्री-आईपीओ प्लेसमेंट में भाग लिया, जिनमें Hathor Corporate Advisors, Own Infracon, Nabs Vriddhii, Finavenue Growth Fund, Niveshaay Hedgehogs और VM Finserve और Asset Management शामिल हैं।

IPO में पैसा डालें या नहीं

आनंद राठी के विश्लेषकों का मानना है कि Indo Farm Equipment Ltd. बिजनेस वैल्यू, अनुभवी प्रमोटरों और अच्छे से योजना बनाई गई क्षमता विस्तार, ऋण भुगतान और वित्तीय आर्म को मजबूत करने के साथ लॉन्ग टर्म गेन्स हासिल करने में सक्षम होगा। इसलिए सभी मानकों को ध्यान में रखते हुए, वे सुझाव देते हैं कि इस IPO को लॉन्ग टर्म निवेश के लिए अप्लाई किया जा सकता है।

GMP आज

मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंडो फार्म इक्विपमेंट का वर्तमान ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) ₹80 है, जो इश्यू प्राइस से 37% का प्रीमियम दर्शाता है।

इंडो फार्म इक्विपमेंट आईपीओ के अन्य विवरण

आईपीओ से प्राप्त राशि का लगभग ₹50 करोड़ का उपयोग कंपनी द्वारा ली गई कुछ ऋणों के पुनर्भुगतान या पूर्व-भुगतान में किया जाएगा, इसके अलावा इसकी NBFC सहायक कंपनी (बारोटा फाइनेंस) में निवेश करने के लिए, ताकि भविष्य की पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसके पूंजी आधार को मजबूत किया जा सके (₹45 करोड़), और बाकी राशि सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए होगी।

कंपनी का बिजनेस मॉडल

इंडो फार्म इक्विपमेंट की स्थापना 1994 में हुई थी और यह ट्रैक्टर और पिक-एंड-केरी क्रेन्स का पूर्ण रूप से एकीकृत और स्थापित निर्माता है। यह हार्वेस्टर कॉम्बाइन, रोटोवेटर्स और अन्य संबंधित पुर्जों और कॉम्पोनेंट्स जैसे कृषि उपकरणों में भी बिजनेस करता है, जो कंपनी के कुल रेवेन्यू में महत्वपूर्ण योगदान नहीं करते हैं। इसके उत्पाद विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।