शेयर मार्केट का पूरा दर्द यहां छिपा हुआ है, समझिए क्यों गिरावट थम नहीं रही?

रुपया में सोमवार को भी गिरावट जारी है। 27 पैसे की गिरावट के साथ 86.31 के नए लाइफ टाइम निचले स्तर पर पहुंच गया, जो कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगातार दूसरी सत्र में गिरावट है। यह गिरावट मुख्य रूप से मजबूत अमेरिकी डॉलर और वैश्विक बाजारों में उतार-चढ़ाव के कारण हुई है।

फॉरेक्स ट्रेडर्स के अनुसार कच्चे तेल की कीमतों में उछाल, विदेशी पूंजी आउटफ्लो और घरेलू शेयर बाजारों में नकारात्मक रुझान ने भी रुपये पर दबाव डाला। डॉलर की मजबूती अमेरिकी में उम्मीद से बेहतर रोजगार आंकड़ों से आई, जिससे अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड्स में बढ़ोतरी हुई और यह उम्मीद की जा रही है कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कमी की गति को धीमा कर सकता है।

इंटरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 86.12 पर खुला, लेकिन जल्दी ही 86.31 के ऐतिहासिक निचले स्तर पर गिर गया, जो शुक्रवार के 86.04 के बंद स्तर से 27 पैसे की गिरावट दर्शाता है। इस बीच ब्रेंट क्रूड, वैश्विक तेल बेंचमार्क, 1.44 प्रतिशत बढ़कर 80.91 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया, जिससे रुपये पर मुद्रास्फीति संबंधी दबाव बढ़ गया।

विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने शुक्रवार को पूंजी बाजारों से 2,254.68 करोड़ रुपये का शुद्ध बिकवाली की। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट की सूचना दी, जो 5.693 बिलियन अमेरिकी डॉलर घटकर 634.585 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो 3 जनवरी को समाप्त हफ्ते के लिए था।

इन चुनौतियों के बावजूद नए सरकारी आंकड़ों ने यह दिखाया कि नवंबर 2024 में औद्योगिक उत्पादन (IIP) में 5.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो त्योहारी मांग में वृद्धि और विनिर्माण क्षेत्र में सुधार से प्रेरित था।

अन्य घटनाओं में डॉलर इंडेक्स, जो अमेरिकी डॉलर की ताकत को 6 करेंसी के मुकाबले मापता है, 0.22 प्रतिशत बढ़कर 109.72 तक पहुंच गया, जो दो सालों का उच्चतम स्तर है। 10 वर्षीय अमेरिकी बॉंड यील्ड 4.76 प्रतिशत तक पहुंच गया, जो अक्टूबर 2023 के बाद का उच्चतम स्तर है। शुक्रवार को डॉलर इंडेक्स 110 के करीब पहुंच गया, जबकि 10 वर्षीय अमेरिकी यील्ड 14 महीने के उच्चतम स्तर तक पहुंच गई।

