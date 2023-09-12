Texmaco Rail के शेयरों में आज 17% की गिरावट, आगे क्या करें?

Texmaco Rail & Engineering Limited के शेयरों में मंगलवार के कारोबार में भारी गिरावट आई, जिससे उनकी दो दिन की तेजी रुक गई। स्टॉक 160 रुपये के पिछले बंद स्तर के मुकाबले 16.88 फीसदी गिरकर 133 रुपये के एक दिन के निचले स्तर पर पहुंच गया। ये शेयर अपने 52-सप्ताह के उच्चतम 163.85 रुपये से 18.83 फीसदी नीचे था, जो पिछले कारोबारी सत्र के दौरान गिरा था। तकनीकी सेटअप पर, विश्लेषकों ने मोटे तौर पर कहा कि स्टॉक 'मंदी' दिख रहा है। उनमें से एक ने मौजूदा स्तरों पर मुनाफावसूली करने का सुझाव दिया। काउंटर पर तत्काल समर्थन 134 रुपये पर देखा जा सकता है, जिसके बाद 130 रुपये का स्तर देखा जा सकता है।

प्रभुदास लीलाधर की वैशाली पारेख ने कहा, "शेयर 2-3 महीनों से अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और लगातार तेजी का रुख बनाए रखा है। आज, हमने उच्च स्तर पर कुछ मुनाफावसूली देखी। अल्पकालिक समर्थन मिल सकता है 130 रुपये पर देखा जाएगा और मजबूत समर्थन 115 रुपये के स्तर पर होगा।" टिप्स2ट्रेड्स के एआर रामचंद्रन ने कहा, "टेक्समैको रेल 158.6 रुपये पर मजबूत प्रतिरोध के साथ दैनिक चार्ट पर मंदी की ओर बढ़ गया है। निवेशकों को मौजूदा स्तर पर मुनाफावसूली करनी चाहिए क्योंकि 134 रुपये के समर्थन के नीचे दैनिक बंद होने से 115 रुपये तक की तेज गिरावट हो सकती है। मार्केट एक्सपर्ट रवि सिंह ने कहा, "दैनिक चार्ट पर शेयर कमजोर दिख रहा है। निकट अवधि में यह 115 रुपये तक गिर सकता है। टेक्समैको अगले सप्ताह 18 सितंबर को एक्स-डिविडेंड में बदल जाएगा। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 (FY23) के लिए 15 पैसे के अंतिम लाभांश की घोषणा की थी।