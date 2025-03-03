Tesla Showroom पर आया बड़ा अपडेट, Delhi और Mumbai में यहां खुलेगा शोरूम

इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी टेस्ला (Tesla) ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) स्थित मेकर मैक्सिटी (Maker Maxity) में अपना शोरूम स्पेस फाइनल कर लिया है। यह शोरूम करीब 3000 वर्ग फुट में फैला होगा और इसका मासिक किराया लगभग ₹35 लाख होगा। यह प्लेस एक कमर्शियल टावर के ग्राउंड फ्लोर पर है और इसमें कुछ कार पार्किंग स्पेस भी शामिल हैं।

भारत का सबसे महंगा कमर्शियल हब – BKC

BKC देश का सबसे महंगा कमर्शियल रियल एस्टेट हब माना जाता है। HT ने सूत्रों का हवाला देते हुए कहा कि यह अब तक की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की सबसे महंगी शोरूम रेंटल डील हो सकती है।

दिल्ली में भी टेस्ला ने लिया शोरूम स्पेस

माना जा रहा है कि टेस्ला ने दिल्ली में भी अपना शोरूम स्पेस फाइनल कर लिया है। यह शोरूम करीब 4000 वर्ग फुट में फैला होगा और इसका मंथली रेंट ₹25 लाख होगा। दिल्ली का यह शोरूम एरोसिटी (Aerocity) में है, जो कि नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI Airport) के पास ब्रुकफील्ड प्रॉपर्टी (Brookfield Property) है।

ब्रुकफील्ड प्रॉपर्टी और भारती एंटरप्राइज डील

अप्रैल 2023 में, भारती एंटरप्राइजेज लिमिटेड (Bharti Enterprises Limited - BEL) ने अपनी Rostrum Realty में 51% हिस्सेदारी ब्रुकफील्ड ग्रुप को ट्रांसफर कर दी थी। इसके बाद, जून 2024 में, BEL ने अपनी बची हुई हिस्सेदारी भी Brookfield India Real Estate Trust को सौंप दी।

भारत में टेस्ला की एंट्री की तैयारी

पिछले महीने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में टेस्ला के CEO एलन मस्क (Elon Musk) से मुलाकात की थी। इस दौरान स्पेस, मोबिलिटी और टेक्नोलॉजी से जुड़े टॉपिक पर चर्चा हुई थी। माना जा रहा है कि टेस्ला पिछले साल से ही भारत में अपने शोरूम स्पेस की तलाश कर रही थी। साल 2022 में अपनी बाजार में एंट्री की प्लानिंह को रोकने के बाद, अब कंपनी फिर से भारत में कारोबार शुरू करने की योजना बना रही है।

इसके अलावा टेस्ला ने पिछले महीने भारत में 13 मिड-लेवल पर वैकेंसी ऐड भी जारी किया था। इनमें स्टोर मैनेजर और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर जैसी रोल शामिल थीं। इस मामले पर टेस्ला और ब्रुकफील्ड प्रॉपर्टीज की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है।