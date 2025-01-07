scorecardresearch
TCS Q3 Result: डिविडेंड की हो रही तैयारी, फोकस में रखें शेयर

Share Market Update: आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी टीसीएस 9 जनवरी 2025 को तीसरी तिमाही के नतीजों का एलान करेगी। इस एलान के साथ कंपनी लाभांश देने की घोषणा भी कर सकती है। ऐसे में निवेशकों को टीसीएस के शेयर पर नजर बनाकर रखनी चाहिए।

BT बाज़ार डेस्क
Delhi,UPDATED: Jan 7, 2025 14:11 IST
Elara Securities expects dollar revenue for TCS to decline 0.8 per cent QoQ, hit by furloughs and ebbing revenues from the BSNL deal.

TCS Share Price:  Q3 Result का सिलसिला शुरू हो गया है। कई कंपनियों ने अपने तिमाही नतीजों का एलान कर दिया है। वहीं, कुछ कंपनी ज्लद ही इसकी घोषणा करने वाली है। तिमाही नतीजों में कंपनी अपने वित्तीय प्रदर्शन की जानकारी देती है।

9 जनवरी को आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी टीसीएस तिमाही नतीजों (TCS Q3 Result) का एलान करेगी। इस एलान में कंपनी नेट प्रॉफिट, EBITDA आदि की जानकारी देगी। तिमाही नतीजों से पहले ही कंपनी के शेयर फोकस में बने हुए हैं। दरअसल, कंपनी डिविडेंड पर विचार कर रही है। 

तय हो गया रिकॉर्ड डेट (TCS Dividend Record Date)

टीसीएस ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि कंपनी की बोर्ड मीटिंग 9 जनवरी 2025 को होगी। इस मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तीरे अंतरिम डिविडेंड पर विचार करेंगे। बोर्ड मीटिंग से पहले ही कंपनी ने डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट तय कर लिया है। कंपनी ने रिकॉर्ड डेट 17 जनवरी 2025 निर्धारित किया है। इसका मतलब है कि अगर बोर्ड मीटिंग में डिविडेंड को मंजूरी मिलती है तो जिन शेयरधारकों के डीमैट अकाउंट में 17 जनवरी 2025 तक कंपनी के शेयर रहेंगे वह डिविडेंड के हकदार होंगे। 

शेयरों पर रखें फोकस 

मार्केट एक्सपर्ट ने निवेशकों को सलाह दिया है कि वह टीसीएस के शेयरों को फोकस में रखें। पिछले कई सत्रों से कंपनी के शेयरों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। शेयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो टीसीएस के शेयर में एक साल में 9.45 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं बीते छह महीने में कंपनी के शेयर में करीब 1 फीसदी का उछाल आया है।   

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

