Tata Power shares ने निवेशकों का किया बुरा हाल, साल 2025 में करेगा कम बैक?

टाटा ग्रुप की कंपनी Tata Power के शेयरों ने शॉर्ट टर्म में निवेशकों को नुकसान पहुंचाया है। पावर सेक्टर का यह स्टॉक बैरिश दबाव में है, क्योंकि यह 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 150 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेजेस से नीचे ट्रेड कर रहा है। पिछले 6 महीनों में टाटा पावर के शेयरों में 7.50% की गिरावट आई है, जबकि दो हफ्तों में यह 6.63% और एक हफ्ते में 4.20% गिर गए हैं, जो शॉर्ट टर्म में कमजोरी को दर्शाता है।

हालांकि दूसरी ओर टाटा पावर के शेयरों ने एक साल में 28% और दो साल में 88.38% का डबल डिजिट रिटर्न दिया है। पांच सालों में इस स्टॉक ने 640.1% की मल्टीबैगर रिटर्न दी है।ब्रोकरेज फर्म शेरखान ने टाटा पावर के शेयरों का टारगेट प्राइस ₹540 निर्धारित किया है।

टाटा पावर के पास स्वच्छ ऊर्जा की ओर शिफ्ट करने की एक अच्छी तरह से योजना बनाई रणनीति है और कंपनी FY2030E तक FY2024 के मुकाबले 2.5 गुना बढ़त की उम्मीद कर रही है, शेरखान ने कहा।

कंपनी ने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में अपनी 4.3GW सेल और मॉड्यूल निर्माण सुविधा में एक विश्लेषक मीट आयोजित की थी। कंपनी FY30 में अपने PAT (माइनॉरिटी के पहले) को ₹10,000 करोड़ तक पहुँचाने का लक्ष्य बना रही है, जो FY24 के मुकाबले 2.5 गुना वृद्धि होगी, ब्रोकरेज ने कहा, साथ ही FY25-30 के बीच ₹1.46 लाख करोड़ के कैपेक्स की योजना बनाई है, जिसमें से 60% का खर्च नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में और 27% ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में होगा।

कंपनी ने अपनी वार्षिक कैपेक्स लक्ष्य ₹25,000 करोड़ (2.3 बिलियन पाउंड) को बढ़ा दिया है, जो पहले ₹22,000 करोड़ था। दूसरी ब्रोकरेज फर्म JM फाइनेंशियल ने इस स्टॉक का टारगेट ₹481 रखा है।

JM फाइनेंशियल का मानना है कि कंपनी 2030 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मजबूत संभावनाओं के साथ आगे बढ़ रही है, जो इसके सौर PV सेल और मॉड्यूल निर्माण सुविधाओं की कमीशनिंग, नवीकरणीय ऊर्जा में गति और नए वितरण लाइसेंस के संभावित आवंटन पर आधारित है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।