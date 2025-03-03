Tata Power, SJVN, JSW Energy, NTPC: किसे BUY करें, किसे SELL और किसे HOLD? दिग्गज ब्रोकरेज ने दिया टारगेट

Power Stocks: सोमवार को शेयर बाजार एक बार फिर से गिरावट के साथ बंद हुआ। निवेशकों के पोर्टफोलियों में ज्यादातर स्टॉक इस समय लाल निशान पर हैं। इस बीच दिग्गज ब्रोकरेज JM Financial ने पावर सेक्टर की कुछ कंपनियों के शेयरों को खरीदने की साल दी है साथ ही ब्रोकरेज ने इसका टारगेट प्राइस भी बताया है।

Tata Power Company Ltd, JSW Energy Ltd, NTPC Ltd, SJVN Ltd, और Torrent Power सहित चुनिंदा पावर स्टॉक का टारगेट दिया है। ब्रोकरेज फर्म का मानना ​​​​है कि इन शेयरों को वित्त वर्ष 2026 में बढ़ती मांग का लाभ होगा।

ब्रोकरेज ने कहा कि भारत में बिजली की मांग वित्त वर्ष 21-24 के लिए हाल के वर्षों में 8.5% के स्तर से बढ़ रही है। 30 मई, 2024 को पीक डिमांड 250GW तक पहुंच गई। हालांकि, 10MFY25 के दौरान, एनर्जी/ पावर सालाना आधार पर 3.6%/2.3% की मामूली वृद्धि के साथ डिमांड कम रही है।

इन शेयरों पर BUY कॉल

JSW Energy

ब्रोकरेज ने स्टॉक पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 659 रुपये का दिया है। बीएसई पर स्टॉक आज 2.03% या 9.40 रुपये चढ़कर 473.30 रुपये पर बंद हुआ।

NTPC

ब्रोकरेज ने स्टॉक पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 359 रुपये का दिया है। बीएसई पर स्टॉक आज 1.14% या 3.55 रुपये चढ़कर 314.50 रुपये पर बंद हुआ।

Tata Power

ब्रोकरेज ने स्टॉक पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 456 रुपये का दिया है। बीएसई पर स्टॉक आज 1.12% या 3.80 रुपये चढ़कर 342.90 रुपये पर बंद हुआ।

Torrent Power

ब्रोकरेज ने स्टॉक पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 1,593 रुपये का दिया है। बीएसई पर स्टॉक आज 0.07% या 0.85 रुपये चढ़कर 1266 रुपये पर बंद हुआ।

इस शेयर पर HOLD कॉल

Coal India

ब्रोकरेज ने स्टॉक पर HOLD कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 362 रुपये का दिया है। बीएसई पर स्टॉक आज 2.37% या 8.75 रुपये गिरकर 360.35 रुपये पर बंद हुआ।

इस शेयर पर SELL कॉल

SJVN Ltd

ब्रोकरेज ने स्टॉक पर SELL कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 67 रुपये का दिया है। बीएसई पर स्टॉक आज 2.60% या 2.19 रुपये गिरकर 82 रुपये पर बंद हुआ।