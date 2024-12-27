Tata Motors shares पर आई बड़ी रिपोर्ट, अपने हाई से 37 प्रतिशत गिरने के बाद क्या होगा

पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल निर्माता कंपनी Tata Motors Ltd. पर ब्रोकरेज फर्म DAM Capital ने रिपोर्ट साझा की है। जिसमें फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड के चलते शेयरों को अपग्रेड किया है।

ब्रोकरेज फर्म ने टाटा मोटर्स को "न्यूट्रल" से अपग्रेड कर "बाय" रेटिंग दी है। इसने इस शेयर पर ₹870 का टारगेट प्राइस तय किया है, जो गुरुवार के क्लोजिंग लेवल से 18 प्रतिशत का संभावित फायदा दिखाता है। हालांकि, DAM Capital का टारगेट प्राइस टाटा मोटर्स के हाल के हाई ₹1,170 से काफी कम है। स्टॉक उन स्तरों से लगभग 40% नीचे है।

DAM Capital का मानना ​​है कि वित्तीय वर्ष 2026 में ऑटो सेक्टर में सुधार होगा, क्योंकि मैक्रोइकोनॉमिक स्थिति अनुकूल रहेगी। इसके परिणामस्वरूप, कंपनी ने टाटा मोटर्स के साथ-साथ एस्कॉर्ट्स कुबोटा और बजाज ऑटो के शेयरों को भी अपग्रेड किया है। ब्रोकरेज फर्म को अगले 1-2 तिमाहियों के लिए तात्कालिक चुनौतियों का सामना करने की उम्मीद है और उद्योग में सामान्य स्थिति वित्तीय वर्ष 2026 और 2027 के बीच तक लौटने की संभावना है।

DAM Capital का अनुमान है कि जैगुआर लैंड रोवर (JLR) की वॉल्यूम्स वित्तीय वर्ष 2025-2027 के दौरान 6.5% की CAGR से बढ़ेगी और साथ ही इसमें CV, PV और JLR बिजनेस के लिए थोड़ा कम मार्जिन और कम वैल्यूएशन मल्टीपल को भी शामिल किया गया है।

बियर केस नजरिये के लिए, DAM Capital ने इस शेयर का टारगेट प्राइस ₹675 रखा है, जो गुरुवार के समापन स्तरों से 9% का संभावित नुकसान दर्शाता है। 36 विश्लेषकों में से जिन्होंने टाटा मोटर्स पर कवरेज किया है, 22 ने अभी भी इस शेयर पर "बाय" रेटिंग दी है, 9 ने "होल्ड" कहा है, जबकि 5 ने "सेल" रेटिंग दी है। यह स्टॉक 2024 में अब तक 5% नीचे है, जो शिखर से सुधार को दर्शाता है। 2023 में यह निफ्टी 50 का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला शेयर था और कैलेंडर वर्ष के दौरान एकमात्र ऐसा शेयर था जो दोगुना हुआ।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।