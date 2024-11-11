scorecardresearch
Tata Motors Share: इस स्टॉक को लेकर ब्रोकरेज के मन में क्या चल रहा है?

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Nov 11, 2024 13:23 IST
Tata Motors Share
Tata Motors Share

टाटा मोटर्स लिमिटेड ने सितंबर तिमाही के लिए बॉटम लाइन में 11 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है। बिक्री में सालाना आधार पर 3.5 प्रतिशत की गिरावट आई, जो काफी हद तक बाजार की उम्मीदों के अनुरूप है। अब सवाल ये है कि क्या JLR की मदद से टाटा मोटर्स वापसी कर पाएगा।

ज्यादातर एनालिस्टों ने अपनी रिपोर्ट्स् में कहा है कि जेएलआर ने वित्त वर्ष 2025 के लिए 8.5 प्रतिशत के ईबीआईटी मार्जिन गाइडेंस को बरकरार रखा है, लेकिन उसने अपने फ्री कैश फ्लो एफसीएफ गाइडेंस को 1.8 बिलियन ब्रिटिश पाउंड से घटाकर 1.3 बिलियन ब्रिटिश पाउंड कर दिया।

एमके ग्लोबल ने कहा, "जबकि जेएलआर को दूसरी छमाही में उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद है, वृहद चुनौतियों (विशेष रूप से चीन/यूरोप में) और आईसीई मॉडलों पर अनुमान से अधिक पूंजीगत व्यय को स्वीकार करते हुए, कंपनी ने अपने एफसीएफ मार्गदर्शन को पहले के 1.8 बिलियन पाउंड से घटाकर 1.3 बिलियन पाउंड कर दिया है। 

ब्रोकरेज ने Q2 मार्जिन में कमी और JLR वॉल्यूम के स्थिर रहने के कारण FY25-27 EPS अनुमानों में 4-5 प्रतिशत की कटौती की। इसने टारगेट प्राइस को 1,175 रुपये से घटाकर 1,000 रुपये करने के साथ 'खरीदें' को बरकरार रखा है।

टाटा मोटर्स के शेयरों में 2024 में अब तक 1.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि में बीएसई ऑटो इंडेक्स में 28.22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पिछले एक साल में यह शेयर 23 प्रतिशत चढ़ा है।
स्टॉक्सबॉक्स के रिसर्च एनालिस्ट सागर शेट्टी ने कहा कि तिमाही के दौरान टाटा मोटर्स ने कमजोर वित्तीय प्रदर्शन किया, जो सभी मामलों में अनुमानों से कम रहा। तिमाही के दौरान आपूर्ति की कमी के कारण जेएलआर सेगमेंट के कमजोर प्रदर्शन से प्रदर्शन में काफी बाधा आई। उन्होंने कहा कि घरेलू बाजार में पीवी और सीवी सेगमेंट में समग्र मंदी और मौसमी प्रभावों ने भी गिरावट में योगदान दिया।

एमओएफएसएल ने कहा कि आगे स्पष्ट रूप से कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जो टाटा मोटर्स के प्रदर्शन को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ब्रोकरेज ने जेएलआर कारोबार में कमजोरी को ध्यान में रखते हुए टाटा मोटर्स के लिए वित्त वर्ष 2025 के लिए अपने एबिटा अनुमान में 3 फीसदी और वित्त वर्ष 2026 के लिए 7 फीसदी की कटौती की है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
