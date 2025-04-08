Jaguar Land Rover ने किया कमाल, Tata Motors के शेयरों में लौटी जान

Tata Motors के शेयरों में 8 अप्रैल 2025 (मंगलवार) को जबरदस्त उछाल देखने को मिला। कंपनी ने मार्च 2025 तिमाही (Q4 FY25) की ग्लोबल सेल्स रिपोर्ट जारी की, जिसके बाद स्टॉक ने 4.5% की छलांग लगाई। सोमवार को टाटा मोटर्स के शेयर अपने 52 हफ्तों के सबसे निचले स्तर ₹542.55 तक गिर गया था, वहीं मंगलवार को ₹606.40 तक चढ़ गया — यानी करीब 12% की रिकवरी हुई है। खबर लिखते वक्त टाटा मोटर्स के शेयर (Tata Motors Share Price) 2 फीसदी की तेजी के साथ 591.85 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे।

JLR के कारण आई तेजी

कंपनी की रिपोर्ट के मुताबिक Q4 FY25 में टाटा मोटर्स के कुल ग्लोबल होलसेल्स (global wholesales) 3,66,177 यूनिट्स रहे, जो पिछले साल के मुकाबले 3% कम हैं। इसमें सबसे ज्यादा गिरावट कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में देखी गई। कमर्शियल व्हीकल की कुल बिक्री 1,07,765 यूनिट्स रही, जो सालाना आधार पर 3% कम है। वहीं, पैसेंजर वेहीकल की बिक्री 6% घटकर 1,46,999 यूनिट्स पर पहुंच गई।

लेकिन राहत की बात ये रही कि Jaguar Land Rover (JLR) ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। JLR की बिक्री 1% बढ़कर 1,11,413 यूनिट्स पर पहुंची। इसमें से Land Rover की बिक्री 1,04,343 यूनिट्स रही जबकि Jaguar की 7,070 यूनिट्स बिकीं। ये बढ़त उस वक्त और अहम हो जाती है जब इंटरनेशनल मार्केट

में टैरिफ और आर्थिक मंदी की चिंता बनी हुई है।

शेयर में शुरू हुआ रिकवरी मोड

Tata Motors का स्टॉक पिछले सात महीनों से लगातार गिर रहा था। पिछले एक साल में यह 42% तक टूट चुका है। अप्रैल महीने में अब तक 12% गिरावट देखने को मिली है, जबकि मार्च में इसमें 8.6% की रिकवरी हुई थी। जुलाई 2024 में इसने ₹1,179.05 का उच्चतम स्तर छुआ था, लेकिन अब भी ये उससे 48% नीचे है।

टाटा मोटर्स शेयर प्राइस टारगेट (Tata Motors Share Price Target)

मार्केट एक्सपर्ट अंशुल जैन ने कहा कि Tata Motors का शेयर अपने ऑल टाइम हाई से 54% गिर चुका है, और अब चार्ट पर थोड़ी रिकवरी की उम्मीद दिख रही है। लेकिन जब तक ₹600 के ऊपर टिकता नहीं, तब तक ये सिर्फ एक झटका भर हो सकता है। अगर ₹600 पार कर गया, तो ₹659 तक तेजी आ सकती है। फिर भी, ट्रेंड अभी भी कमजोर है, इसलिए सोच-समझकर ही कदम उठाना होगा।

मार्केट एक्सपर्ट विपिन डिक्सेना ने कहा कि वर्तमान में टाटा मोटर्स के शेयर काफी कमजोर दिख रहे हैं। कंपनी के शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग टर्म चार्ज 200 EMA के नीचे हैं। हाल ही में शेयर ने 610 रुपये के स्तर को तोड़ा है और अब इससे नीचे बना हुआ है। कंपनी का RSI भी 30 से नीचे गिर गया है, यह सुझाव देता है कि स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में है। ब्रेकडाउन को देखते हुए स्टॉक में और गिरावट की संभावना बनी हुई है और जब तक कोई मजबूत उलटफेर नहीं होता है, यह निकट अवधि में ₹500 के आसपास के लेवल के आसप-पास रहेगा।