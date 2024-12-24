Tata ग्रुप का शेयर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा, निवेशक Buy, Sell or Hold क्या करें?

Tata Technologies Ltd के शेयरों में गिरावट का माहौल जारी है। टाटा ग्रुप का ये शेयर 883.55 रुपए के निचले स्तर पर पहुंच चुका है। अब आगे निवेशकों को क्या करना चाहिए, आइये जानते हैं।

कंपनी का मार्केट कैप BSE पर ₹36,098 करोड़ तक गिर गया। टाटा टेक्नोलॉजीज के स्टॉक का बीटा 0.6 है, जो एक साल में बहुत कम वोलैटिलिटी को दर्शाता है।

टेक्निकल नजरिये से टाटा टेक्नोलॉजीज का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 22.5 पर है, जो यह संकेत देता है कि यह ओवरसोल्ड जोन में ट्रेड कर रहा है। टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में बैरिश हो गए हैं। यह स्टॉक 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 150 दिन और 200 दिन की मूविंग एवरेजेस से नीचे ट्रेड कर रहा है।

SEBI पंजीकृत स्वतंत्र एनालिस्ट एआर रामचंद्रन का कहना है कि टाटा टेक्नोलॉजीज का स्टॉक प्राइस बैरिश है, लेकिन डेली चार्ट्स पर यह ओवरसोल्ड भी है और ₹920 पर मजबूत रजिस्टेस है। निवेशकों को तभी खरीदारी करनी चाहिए जब डेली क्लोज उपरोक्त रजिस्टेंस स्तर से ऊपर हो, टारगेट ₹1016 का होगा। अगला सपोर्ट ₹832 पर होगा।

Anand Rathi के जीगर एस पटेल का कहना है कि सपोर्ट ₹865 पर होगा और रजिस्टेंस ₹935 पर होगा। ₹935 के स्तर के ऊपर एक निर्णायक मूव अगले ₹970 तक की तेजी को प्रेरित कर सकता है। शॉर्ट-टर्म में ट्रेडिंग रेंज ₹865 से ₹970 के बीच होगी।

Choice Broking के डेरेवेटिव विश्लेषक हार्दिक मटालिया का कहना है कि टाटा टेक्नोलॉजीज ने एक साल पहले लिस्ट होने के बाद से बैरिश ट्रेंड जारी रखा है। इस स्टॉक ने डेली चार्ट पर लगातार लोअर हाई और लोअर लो बनाए हैं, जो लगातार डाउनवर्ड मोमेंटम का संकेत देता है। निवेशकों को लंबी पोजीशन पर किसी भी बाउंस पर बाहर निकलने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण भावना नेगेटिव बनी हुई है। RSI 21.52 पर है, जो ओवरसोल्ड जोन में स्थिति को दिखाता है, जिससे शॉर्ट टर्म में तकनीकी रिबाउंड की संभावना है। हालांकि इस बाउंस को नुकसान कम करने के अवसर के रूप में देखना चाहिए, न कि ट्रेंड रिवर्सल के रूप में।

यह स्टॉक 30 नवम्बर 2023 को बाजार में लिस्ट हुआ था। टाटा समूह के इस स्टॉक ने ₹1,200 पर लिस्टिंग की, जो आईपीओ इश्यू प्राइस ₹500 से 140 प्रतिशत का प्रीमियम था। टाटा मोटर्स के जरिए इसकी BSE पर ₹1,199.95 पर लिस्टिंग की, जो IPO इश्यू प्राइस पर 140 प्रतिशत का प्रीमियम था।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

